Para protegerse de la IA: Taylor Swift solicitó el registro de su voz e imagen como marca comercial + Seguir en









La imagen de Swift ha sido utilizada sin permiso en numerosas falsificaciones generadas por IA, incluyendo las de los chatbots de IA de Meta y en imágenes pornográficas que han circulado por internet.

Taylor Swift y una medaida contra el uso de su voz e imagen. Gentileza - Diario Versión Final

Taylor Swift dio un nuevo paso legal, aparentemente, destinado a proteger su identidad en la era de la Inteligencia Artificial. El viernes 24 de abril, la compañía de Swift presentó tres solicitudes de registro de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Dos de ellas se refieren a marcas sonoras que cubren su voz: una es "Hey, it's Taylor Swift" y la otra es "Hey, it's Taylor".

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La tercera marca registrada es una marca visual que abarca “una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra y vistiendo un body iridiscente multicolor con botas plateadas. Está de pie sobre un escenario rosa frente a un micrófono multicolor con luces moradas de fondo”.

Las solicitudes, presentadas en nombre de TAS Rights Management, la agencia de representación de Swift, fueron descubiertas por el abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben, de Gerben IP. Según Gerben, estas solicitudes de registro de marca reflejan la creciente preocupación entre los artistas de la industria del entretenimiento por el peligro potencial de que la IA les robe la capacidad de controlar su voz e imagen sin su consentimiento.

El uso indebido de la imagen de Taylor Swift y el caso de Matthew McConaughey La imagen de Swift ha sido utilizada sin permiso en numerosas falsificaciones generadas por IA, incluyendo las de los chatbots de IA de Meta y en imágenes pornográficas que han circulado por internet . Además, en el período previo a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, Donald Trump compartió imágenes de la cantante generadas por IA que sugerían erróneamente que Swift había apoyado a Trump .

Las solicitudes de registro de marca de Swift se producen después de que los abogados del actor Matthew McConaughey obtuvieran marcas similares. En 2025, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos concedió ocho marcas registradas al actor. Estas incluyen una marca de sonido sobre un audio de McConaughey diciendo: "Alright, alright, alright" ("¡Muy bien, muy bien, muy bien!") , su memorable frase de la película de comedia de 1993 Dazed and Confused, así como clips de audio y vídeo suyos.