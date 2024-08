"The Last of Us": primer adelanto de la segunda temporada de la serie de Max







La serie resultó ser un gran éxito, incluso batiendo récords de audiencia durante su emisión en 2023

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la serie.

A la espera de la segunda temporada de The Last of Us, Max lanzó algunas imágenes el fin de semana pasado que detallan el drama que se avecina.

Presentando a un nuevo personaje no revelado interpretado por Catherine O'Hara (Schitt's Creek), el avance revela otro mundo de dolor para el pobre Joel (Pedro Pascal). "¿Qué hiciste?", le pregunta ella. Después de un montaje de masacre y caos, Joel responde: "La salvé".

En la primera temporada de la serie de HBO, el improbable dúo formado por Joel y Ellie (Bella Ramsey) emprende un viaje por todo el país para encontrar una cura para una infección fúngica mortal que convierte a las víctimas en zombis (lo sabemos, estamos simplificando). The Last of Us resultó ser un gran éxito, incluso batiendo récords de audiencia durante su emisión en 2023. La serie también logró mantener relativamente contentos a los fanáticos de su material original con un recuento fiel de su oscura y emotiva historia.

The Last of Us HBO - 2ª temporada - Official teaser trailer.mp4 Según el último tráiler, la cadena no tiene previsto estrenar la segunda temporada hasta 2025.

Jeffrey Wright se une al elenco de la temporada dos de The Last of Us Otro miembro del elenco de voces de The Last of Us se unirá a la adaptación de HBO. Jeffrey Wright ha sido elegido para la segunda temporada como Isaac, el silenciosamente poderoso líder de un gran grupo de milicias, conocido en el videojuego como el Frente de Liberación de Washington, que buscaba la libertad pero en cambio se ha visto atrapado en una guerra sin fin contra un enemigo sorprendentemente ingenioso. El actor prestó su voz para el mismo personaje en el juego The Last of Us Part II.