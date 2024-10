Tom Hardy, Helen Mirren y Pierce Brosnan cerca de protagonizar la serie "The Associate" de Guy Ritchie

Bennett es el creador de la serie policial británica Top Boy y ha escrito novelas como The Catastrophist, Overthrown by Strangers y Havoc, in Its Third Year, así como el guion de la película de Michael Mann Public Enemies. También produjo y escribió la próxima adaptación de la serie de Sky y Peacock The Day of the Jackal, protagonizada por Eddie Redmayne y Lashana Lynch.