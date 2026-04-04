El argentino Mariano Navone se metió en la final del ATP 250 de Bucarest y concretó un récord histórico para el tenis argentino + Seguir en









El bonaerense jugará el partido decisivo del abierto de Rumania contra el español Daniel Mérida. Este domingo, habrán otros dos argentinos en definiciones por títulos.

Navone jugará la tercera final de su carrera. Agencia NA

El argentino Mariano Navone buscará su primer título ATP este domingo, luego de alcanzar la instancia decisiva del ATP 250 de Bucarest, Rumania. En una jornada histórica, tres argentinos jugarán una final este domingo.

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El nacido en la localidad bonaerense de 9 de julio, ubicado en el puesto 60° del ranking, derrotó en superficie de polvo de ladrillo al holandés Botic van de Zandschulp (número 62º del mundo) por 5-7, 7-6 (7/3) y 7-5. El juego duró más de tres horas y media e incluso Navone logró salvar dos bolas de partido en contra.

Será la tercera final ATP de Navone en su carrera, aunque en las dos ocasiones previas sufrió derrotas. Ambas fueron en 2024: la primera en Río de Janeiro contra Sebastián Báez y la segunda en el mismo ATP de Bucarest contra Marton Fucsovics. Desde las 8 horas de la Argentina, enfrentará al español Daniel Mérida, de 21 años y ubicado en el 136° puesto del ranking ATP, quien ingresó al torneo desde el qualifier y superó en la semifinal al húngaro Fábián Marozsán (47º) 6-7 (4/7), 6-3, 6-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/2040431604045127773&partner=&hide_thread=false A la final en Bucarest



Mariano Navone salvó dos match points y derrotó a Botic Van de Zandschulp por 5-7 7-6(3) 7-5 para alcanzar su tercera final ATP



Marozsan o Merida Aguilar



@ATPTour_ES pic.twitter.com/jDgQ7cegGA — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) April 4, 2026 Jornada histórica en el tenis argentino: habrá tres finalistas este domingo La particularidad del triunfo de Navone es que terminó de cerrar un fin de semana que se convertirá en histórico para el tenis argentino: por primera vez, tres compatriotas jugarán finales ATP el mismo día. A la definición del bonaerense en Bucarest, se le suman la de Román Burruchaga y la de Marco Trungelliti.

Oriundo de la ciudad de Buenos Aires, Ramón Burruchaga, de 24 años y 77° en el ranking, llegó a la final del ATP 250 de Houston al derrotar al también argentino Thiago Tirante (que venía del triunfo más importante de su carrera, al ganarle al local Ben Shelton, número 9 del mundo) por un doble 6-1. En la definición, desde las 16:30 horas argentinas Burruchaga se enfrentará a Tommy Paul, estadounidense ubicado en el 21° puesto en el ranking.

La otra final argentina será protagonizada por el santiagueño Marco Trungelliti, quien a sus 36 años alcanzó su primer final de singles en un abierto ATP. Viene de ganar el Challenger de Kigali, ocupa el 117° puesto del ranking y este domingo definirá el ATP 250 de Marrakech con el español Rafael Jódar (19 años y 89° del mundo). El juego será desde las 11 horas argentinas.

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