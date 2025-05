Carlos Rottemberg: "Apostamos u$s2,5 millones en La Sirenita, a riesgo de ir a pérdida"

"Nadie vive de hacer musicales pero lo hacemos porque nos apasiona. Luego de "Matilda" y “School of rock” no ganamos y con este llevamos invertidos 2.800 millones de pesos para ´La sirenita" y el público nos vuelve a acompañar. Se vendieron hasta ahora 14.700 entradas faltando un mes para el estreno", dice a Ámbito Carlos Rottemberg " productor junto a su hijo Tomás, Marcelo Pagani y Ozono de “La Sirenita” el megamusical cuyos derechos compraron a Disney y se realiza por primera vez en el mundo por un equipo 100% argentino.

En la presentación de cuatro cuadros de “La Sirenita”, que se estrena el 5 de junio en el Gran Rex, Rottemberg brindó a este medio algunas consideraciones clave para el ámbito teatral: “Temo por el futuro de los costosos edificios de la Calle Corrientes a diez años, como ya no hay calles de teatros ni en París ni en Roma, si no se renueva el público con convocantes nombres propios al no haber ficción en la televisión que despierte esa comunión entre grandes figuras argentinas y audiencia. Esta semana rebautizo al teatro comercial teatro industrial. ´La Sirenita´es teatro industrial. Hay cada vez menos teatro con producción”, puntualizó el histórico productor y dueño del Multireatro, Multitabarís y Liceo entre otros. Respecto de este último, reconoció que levantó el musical “Legalmente rubia” antes de tiempo no por convocatoria sino por costo, y fue más redituable dejar el teatro cerrado hasta que debutaron Solita Silveyra y Beto Brandoni con el suceso actual “Quien es quien”.