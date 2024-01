Una participante de Gran Hermano se abrió y confesó: "Me quiero ir"

Se trata de Carla, una de las participantes más grandes de la casa con 46 años, y lanzó la revelación en una charla con Florencia: " No te puedo contar nada porque me quiero ir. Ya está, ya estoy mentalizada con eso, me quiero ir y necesito irme ".

Expresó, al igual que lo había hecho reiteradas veces en las últimas semanas, que "extrañaba mucho" y que por eso no quería continuar en el reality, que obliga a los participantes a un aislamiento total con todo el exterior de lo que sucede dentro de la casa. "Me gustaría que me voten todos y voy a pedir afuera que me voten para irme si estoy en placa porque la estoy pasando mal", confesó sobre todo en referencia a su familia.