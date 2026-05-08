Imperdible: HBO Max estrenó la versión turca de una de las series más recordadas de Estados Unidos + Seguir en









Una de las historias que marcaron a una generación volvió con el formato que está de moda en la actualidad.

La serie ideal para revivir una de las historias más recordadas, en HBO Max. Imagen: Freepik

HBO Max continúa expandiendo su catálogo con producciones internacionales de alta calidad, consolidándose como un referente para los amantes de las historias globales. En esta ocasión, el servicio ha decidido apostar por una de las series más exitosas del mercado turco, sumando a su oferta una narrativa que combina el drama social con los conflictos juveniles de la alta sociedad.

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Se trata de Medcezir: Vidas Ajenas, la aclamada adaptación libre de la icónica ficción de televisión estadounidense The O.C.. Esta producción otomana recrea la esencia de la obra original de Josh Schwartz, trasladando los dilemas de un joven de barrio humilde a los lujosos escenarios de Estambul.

Medzecir vidas ajenas Una historia de amor y rebeldía juvenil. Imagen: HBO Max

De qué trata Medcezir: Vidas Ajenas La historia sigue a Yaman Koper, un joven honesto y trabajador que vive en Tozludere, un barrio peligroso de Estambul, junto a su madre y su conflictivo hermano Kenan. Su vida cambia drásticamente cuando termina arrestado por culpa de un robo de automóvil cometido por su hermano, un incidente que lo lleva a conocer al exitoso abogado Selim Serez.

Selim, al notar el gran potencial académico y la falta de antecedentes de Yaman, decide convertirse en su benefactor para evitar que desperdicie su futuro. Bajo esta premisa, lo invita a vivir en su lujosa mansión junto a su esposa Ender y su hijo Mert, integrándolo en un círculo de jóvenes ricos donde será presentado prácticamente como un miembro más de la familia.

Medzecir vidas ajenas La serie turca que no te podés perder en HBO Max. Imagen: HBO Max Sin embargo, la adaptación no será sencilla, ya que Yaman deberá enfrentar el constante prejuicio de su nuevo entorno y lidiar con las sombras de su pasado, encarnadas en su hermano que sigue exigiéndole dinero desde la prisión. En este nuevo mundo, Yaman descubre que, tras la fachada de riqueza y opulencia, existen problemas de adicción, bullying y profundas desigualdades sociales. El núcleo emocional de la serie se centra en la relación de Yaman con Mira Beylice, una joven de estatus social alto que vive en la casa vecina. Ambos deberán luchar contra las intrigas de Orkun, el prometido de Mira, y las complejas dinámicas familiares para lograr que su amor prevalezca frente a las barreras impuestas por sus diferentes orígenes. HBO Max: tráiler de Medcezir: Vidas Ajenas Embed - Medcezir Vidas Ajenas Trailer estreno Latinoamérica | HBO Max HBO Max: elenco de Medcezir: Vidas Ajenas Çaatay Ulusoy (Yaman Koper)

Serenay Sarkaya (Mira Beylice)

Bar Falay (Selim Serez)

Mine Tugay (Ender Kaya Serez)

Taner Ölmez (Mert Asm Serez Kaya)