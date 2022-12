Wanda Nara reveló cuándo se separó de Icardi y qué tiene que tener un hombre para enamorarla

wanda nara.jpg Redes

Pero además llamó la atención al compartir una reflexión sobre el amor. "No es quien te espera, es quien te busca. No es quien te quiere, es quien lo cumple. No es quien te ama, es quien te lo demuestra", fue la frase que eligió para publicar en sus historias de Instagram. Si bien no dejó explícito quien sería el destinatario del posteo, su relación con L-Gante sigue sin definirse.

wanda naraa.jpg Redes

El cantante de cumbia 420 celebró Nochebuena en la casa de Wanda y, luego de la medianoche, brindó un show exclusivo que hizo bailar a toda la familia, incluyendo a Zaira, Nora Colosimo y Andrés Nara, quien se reconcilió con su hija mayor luego de años sin hablarse. Luego, el joven oriundo de General Rodríguez fue a visitar a su hija Jamaica a la casa de Tamara Báez, su expareja, y compartió una fiesta al aire libre con la influencer hasta la madrugada.

Mientras públicamente Wanda asegura que Elián Valenzuela -así es el verdadero nombre del cantante- es solo un amigo, los rumores que los vinculan a nivel sentimental toman cada día más fuerza. Sobre todo, por los mensajes que deja el en las redes sociales de ella, manifestando su cariño y halagando su belleza.

wanda lgante L-Gante y Wanda Nara. Redes

Cabe recordar que días atrás, Nara estaba haciendo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram cuando Mauro se sumó a los espectadores y dejó mensajes que no pasaron desapercibidos. "No te hagas la boluda. Muy ex pero me volvés loco a videollamadas", publicó el jugador del Galatasaray de Turquía cuando la empresaria dijo que estaba soltera.

"Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada. Sos la tóxica número uno, ¿o no?", agregó y pidió el aval de Kenny Palacios, el estilista e íntimo amigo de Wanda. Y además dio a entender que, en los próximos días, la rubia viajará a Turquía con todos sus hijos para reencontrarse con él.