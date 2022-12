Reunión cumbre: Wanda Nara L-Gante y Rodrigo De Paul de fiesta

Por otra parte, L-Gante también compartió fotos en el mismo boliche. Una abrazado al campeón del mundo y otra en la que se lo ve besando a Wanda en la mejilla, junto a la leyenda: "Linda, linda, linda". Y además, se mostró enamorada en el último posteo de la ex de Mauro Icardi. "Mi amor", le escribió ante los ojos de miles de usuarios.

Por su parte, De Paul se mostró junto a un grupo de amigos, entre los que se destaca nada menos que Francisco Stoessel, hermano de Tini, pero hasta el momento no trascendió ninguna imagen de la cantante.

Lo cierto es que más allá de la presencia de la artista pop, no habrá sido nada cómodo el encuentro entre el jugador del Atlético de Madrid y Homs, su expareja. No sólo porque su separación fue muy mediática, sino porque luego de luego de la caravana de la Selección por GBA y CABA, el deportista fue directo a ver a su novia, hecho que no le cayó nada bien a la madre de sus hijos.

"Nada para decir, ¿ustedes bien?", escribió junto a un video en la que se muestra mirando a cámara, se besa el dedo índice de su mano derecha y hace el gesto "fuck you" con ironía. Y aunque no hizo referencia directa a Rodrigo, todo indicaría que esperó a que terminara el Mundial para hacer público su malestar.

Luego de este mensaje, el jugador fue visto con sus hijos e incluso llevó a Francesca, la mayor, al concierto de Tini en el que no solo cantó todas sus canciones, sino que se subió al escenario para hablar del triunfo en Qatar y destacar el apoyo que recibió de parte de su pareja actual.