Yuyito González, tras la entrevista de Javier Milei: elogios, mensajes de amor y el por qué de su ausencia

Luego de que el presidente Javier Milei hablara de su relación durante su entrevista con Susana Giménez , Amalia Yuyito González explicó que no aceptó la invitación a la nota porque consideró que "podría haber traído consecuencias" que no buscaban. " Yo sentí que no tenía que estar en esa conversación ", sostuvo y agregó: "Hay un límite. No es que uno va al trabajo del otro y se mete”.

A su vez, resaltó que su compromiso es con él: “Hago todo lo posible para cuidar la relación. A veces, voy por la calle y la gente me dice: ‘Cuidalo al Presidente’. Estoy dando todo de mí. Trato de mantener el eje, no soy un robot”.

En cuanto al futuro de la relación, González analizó la posibilidad de casarse con el mandatario y dijo: "Dios dirá, no lo sé, no es algo que estamos buscando, ni tampoco es mi objetivo al hacer una relación. Nunca fui casamentera, a pesar de que me casé y me divorcié, pero nunca fui de: ‘Ay, el casamiento’”. De todas formas, aclaró: “En mi vida es muy importante, no el registro civil o los papeles, eso no me interesa para nada; pero sí la parte espiritual de personas en las que nosotros confiamos o que son nuestros referentes espirituales. Sí, me gustaría que haya algo, que no quede Dios afuera de eso, que no sea: ‘Me traje el bolso y me quedé'”.

Los elogios de Javier Milei a Yuyito González

Gran parte de la entrevista que le dio Javier Milei a Susana Giménez estuvo abocada a los detalles de la relación entre el Presidente y Yuyito González.

El mandatario relató que “en el Luna Park fue cuando ocurrió el flechazo". "Yo fui a hacer una nota al programa de ella, estaba muy cerca de las elecciones y yo en ese momento estaba en pareja. Dentro de los defectos que tengo es que soy profundamente monógamo”, lanzó, buscando desmentir los rumores que señalaban una presunta infidelidad a su expareja Fátima Florez.

“Yo pude interactuar con ella en el Luna Park. Ahí dije ‘¡Wow!’ y aparte hacía cerca de tres meses que yo había terminado mi última relación”, remarcó.

En ese momento llenó de halagos a la pareja. “Es muy interesante lo que me ocurre con Amalia. Ella fue a un reportaje una vez al programa de Rial cuando volvió de México y yo la vi y quedé impactadísimo. Dije ‘¡qué hermosa mujer!’. Eso para mí es como injusto para con ella porque yo tenía una idealización de ella y era todo un tema. Cuando uno idealiza es un problema”, reveló.

“Lo más maravilloso es que cuando he tenido la posibilidad de conocerla, es mucho mejor de lo que yo la había idealizado. Entonces es una relación verdaderamente hermosa”, concluyó Milei.