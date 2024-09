Charlas de quincho: Susana en el balcón y la campera camuflada

La renuncia de Mario Russo en Salud dejó en evidencia que los problemas al interior de La Libertad Avanza , ahora partido nacional, no se resuelven. Santiago Caputo vuelve a demostrar que tiene influencia en Javier Milei y así lo reconoció el propio Presidente en el acto del sábado, cuando por primera vez habló del "triángulo de hierro" ante un auditorio que respetó las tradiciones criollas y llegó a Parque Lezama arriado en baqueteados micros , duchos en el arte de los transfers políticos. También, luego de que experimentados militantes hicieran pesar su pasado en el peronismo para encausar las columnas ahora violetas hacia el anfiteatro, fue el turno del primer discurso de Karina Milei, "El Jefe" . Quien no la escuchó, porque no asistió, fue Victoria Villarruel, quien también respeta las tradiciones políticas nacionales de los vicepresidentes convertidos en oposositores.

Que todo se prende fuego no es solo una metáfora, es también una realidad que se vive en Córdoba, y donde llamó la atención el atuendo militar que eligió Milei para sobrevolar la zona de los incendios. Vaya uno a saber...

Mientras tanto, hoy se conocerá un dato positivo: el aumento de las ventas de autos 0KM durante septiembre. También se extendió el blanqueo, que deja imágenes curiosas del furor de los argentinos por ese otro deporte nacional: aprovechar la generosa vista gorda del sistema para quienes tienen dinero sin declarar. "Hubo situaciones tragicómicas, como clientes viniendo con custodios y bolsos llenos de pesos. Y pidiendo prioridad de atención para que les cuentes por horas el dinero", mencionaban en un cóctel palermitano ejecutivos de un banco privado de primera línea. "Pensá que unos 500 millones de pesos, te puede llevar horas contarlos. 500 millones son 500.000 billetes de 1.000. O sea, 5.000 fajos. Vinieron con valijas", explicaba entre risas. Es que, a grosso modo, en una caja de atención al público de cuatro cajeros, una faena de ese calibre inutiliza a dos mínimo. Sin contar que suelen llegar cinco minutos antes del cierre de la sucursa a las 15 horas, con complicaciones para cerrar el tesoro, que los empleados se vayan a su casa, y un sinfín de etcéteras.

Siguen las andanzas de la directora del Museo de la Casa Rosada. También: ágape corporativo con perros metálicos basados en Inteligencia Artificial, y otro perro que ya es solo alma, como Conan, recomienda a su Padre componer nuevas canciones y encender fogones en Olivos.

Campera camuflada

El presidente Javier Milei encabezó el miércoles una fugaz visita a la provincia de Córdoba, que padece los efectos de numerosos focos de incendio. No hubo declaraciones, conferencia de prensa ni foto oficial por parte de Presidencia que dieran indicios de que estuvo en el lugar. De hecho, la mayor parte de las repercusiones estuvo vinculada a que el Jefe de Estado no se tomó un momento para saludar a los bomberos que trabajan en la zona.

Gracias a los fotógrafos oficiales cordobeses se conoció que el mandatario usó una campera camuflada para sobrevolar la zona del desastre, algo que llamó la atención. El vestuario fue pedido específicamente por Milei para la ocasión, aunque el Presidente pasó un mal momento: resulta que la chaqueta en cuestión estaba en su despacho de Casa Rosada pero el se encontraba en la Quinta de Olivos al momento de salir rumbo a las tierras del gobernador Martín Llaryora.

Por suerte para Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos también era parte de la comitiva y pudo alcanzarle la prenda estilo militar que tanto quería ponerse ese día.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MartinLlaryora/status/1839020259183046870&partner=&hide_thread=false Recibí al presidente de la Nación @JMilei, en la Escuela de Aviación Militar, en el marco de los operativos que llevamos adelante para combatir y contener los #incendios forestales en #Córdoba. Junto a la comitiva nacional sobrevolaremos las zonas afectadas. pic.twitter.com/zXMIvQBY8E — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 25, 2024

Sin embargo, no son pocos en Casa Rosada los que creen que la campera trae mala suerte y no solo por las críticas que recibió el Presidente durante esta última visita a Córdoba. Resulta que ya usó la misma ropa en la fallida y muy criticada visita a Bahia Blanca luego del temporal de 2023, en donde pronunció la desafortunada frase “estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes".

Hola, Susana

Fue un día agitado el jueves en la Casa Rosada. No solo porque se conoció el dato de la pobreza (que el Gobierno anticipaba sería negativo) sino también por el operativo para la grabación del reportaje al presidente Javier Milei que le realizó Susana Giménez.

A las 15.15 horas ingresó por explanada la diva escoltada por el CEO de Telefe, Dario Turovelzky, y un equipo de asistentes (sonidistas, maquilladores, fotógrafos) que sumaron aproximadamente 15 personas.

El despacho del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, uno de los más lindos del edificio, sirvió de camarín. A las 16 horas ingresó Milei al Salón Blanco para dar lugar a la entrevista que comenzó unos 15 minutos después. Se hablaron todos los temas, incluso de pobreza. Según comentan, Susana buscaba un tono más intimo y menos formal y el presidente preferió no alejarse mucho de su estilo habitual.

susana video 1.mp4

Terminada la entrevista, el jefe de Estado le mostró su despacho y el salón Evita donde se llevan a cabo las reuniones de gabinete. Desde este lugar la invitó a salir al balcón. Al principio, Susana dudaba, intimidada por el simbolismo que tiene ese lugar. Luego se animó y saludó a los que, hay que reconocer, gritaban más el nombre de la diva que el de Milei.

Ya comenzaba a bajar el sol cuando Susana y todo su equipo dejaron la Rosada dando un saludo a los periodistas que, finalmente, pudieron acceder al Patio de las Palmeras -su acceso estuvo vedado durante toda la estancia de la estrella en la Rosada-. “Mas seguridad que cuando vinieron los presidentes de China, Xi Jin Ping y Putin de Rusia”, era el comentario generalizado.

Además, antes de grabar la entrevista pasó por el despacho de Karina Milei y conoció a su perro Thor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/KarinaMileiOk/status/1839379495092162744&partner=&hide_thread=false El día que Thor conoció a la Su pic.twitter.com/z6hYFcV655 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) September 26, 2024

Malos tratos

“Karina Milei es muy amable”, afirman en la Casa Rosada. También en estos términos se refieren a su segunda Belén Agudiez. En general, coinciden que tienen un trato sencillo y para nada soberbio. No es la conducta de otros subalternos. En la sede presidencial señalan que aún “subsisten muchos kirchneristas encubiertos y devenidos de golpe en libertarios de la primera hora que no suelen tratar bien al personal”.

Tal es el caso, sostienen, de la directora del Museo, Virginia González, quien gracias a la publicación allá por agosto de Ámbito moderó sus malos tratos al personal, pero ya volvió a las andadas.

Cabe recordar que en ese momento se indicó que la directora del Museo ”maltrata al personal, sin ninguna razón descalifica a personal que hace décadas que ejerce un trabajo técnico (más allá de ser la buena memoria de lo que no queda registrado). Su estilo de conducción llevó a que ya cuatro personas estén con licencia psiquiátrica”.

Alertada por la publicación Karina Milei indicó que se averigüe qué pasaba en esa repartición y los malos tratos cesaron. “Ahora saluda” dicen con cierta ironía. Pero el tiempo pasa y los malos hábitos vuelven. Sostienen que más allá de la descalificación al personal, que es permanente, si alguien no le gusta se ampara en la reducción del personal para “ejercer abuso de poder”. Según comentan, no tiene problemas en despedir personal si alguien no le cae bien. En el caso del personal afectado al Museo de la Rosada, salvo excepciones, suelen contar con experiencia y conocimiento específico y ser apolíticos.

Respecto a su gestión al frente del Museo de la Casa Rosada, tiene a su cargo las visitas de colegios, limitadas a solo dos veces por semana y curiosamente no incluyen el museo de la sede presidencial. Hablando de visitas a la Casa Rosada, continúan vedadas al público. Las causas: vaya uno a saber.

Eso sí, el Museo sigue organizando clases de tango para el personal de la sede presidencial, que por el momento no gozan de mucha popularidad.

Repute de venta de 0KM

En el medio de la andanada de malas noticias que golpean al Gobierno casi a diario, este mismo lunes se conocerá un dato por el que Javier Milei y los suyos celebrarán trepados al alambrado: la suba de patentamientos de automóviles 0KM, por segundo mes consecutivo.

Lógico, con indicadores que son pálidas, habrá pitos y cornetas para señalar que los argentinos de bien compran vehículos. Es curioso: el consumo sigue sin repuntar, pero los 0KM salen como panes. En una cumbre de ejecutivos de una marca europea que se celebró la semana pasada, daban por hecho que las planillas de venta de agosto terminarán en cerca de 43 mil unidades. En septiembre de 2023 habían sido 33 mil. Es decir habrá un incremento cercano al 30% en términos interanuales. Muchísimo.

Autos 0Km Concecionarias Nissan 06.jpg Las concesionarias tuvieron en septiembre un mes positivo, mejor que el de 2023. Ignacio Petunchi

También explicaban los motivos: la baja de precios a la que accedieron las marcas tras la reducción del Impuesto País aportó volumen. Una reducción de precios de lista que fue rogada desde el Palacio de Hacienda, como en los mejores tiempos del kirchnerismo, ya que no era "natural". El stock que se vendió en septiembre tenía esa gravamen incorporado en su tope de 17,5%. Si a eso se suma la inflación... Buena voluntad de las marcas.

Asimismo, repercute la baja de tasas para préstamos, que permite acceder a una financiación razonable, y también que en para septiembre del del año pasado, con las elecciones a la vista y la incertidumbre que se generó, muchos clientes frenaron su decisión de compra. Es decir, ahora empezará la comparación contra meses malos, que se prorrogaron hasta al menos julio de este año.

En esa cumbre se señalaba un dato contradictorio: pese a que crecieron los patentamientos, a la industria no le estaría yendo también. Y el reporte de producción que se conocerá el miércoles marcará, dicen, una baja respecto a agosto. Acomodamiento de stock interno y menor demanda de mercados de exportación, algunas de las razones.

Perros metálicos y lectura de pensamientos

Dicen que perro que ladra no muerde. Pero en este momento en que la tecnología está poniendo en duda todo lo que hasta hoy eran certezas, ese refrán no parece ser la excepción. Sobre todo si el visitante es recibido por perros que en lugar de cabeza portan una cámara, y caminan golpeando sus cuatro patas metálicas contra el suelo en forma intimidatoria.

En rigor, son robots creados mediante Inteligencia Artificial Generativa que suelen ser utilizados por las empresas para tareas de seguridad donde no es necesario arriesgar a personas de carne y hueso. Pueden monitorear zonas restringidas, denunciar la presencia de intrusos o acercarse a objetos sospechados de ser explosivos o representar alguna amenaza de orden biológico, por ejemplo. Si Conan viviera...

perro IA.jpeg El pichicho metálico con cámara en vez de cabeza.

Otra certeza que corre riesgos es suponer que nadie puede leer nuestros pensamientos. Pero si estuviésemos de acuerdo, podríamos acceder a colocarnos alrededor de la cabeza una vincha que monitorea la actividad cerebral. Y este dispositivo puede leer y descifrar la tarea que cada hemisferio de nuestro cerebro está realizando en ese momento y reconstruir un estado de nuestra mente, resumiéndolo en una frase armada con fragmentos de nuestra voz extraída de grabaciones o audios dispersos en redes sociales, por ejemplo.

Estos son un par de casos que se vieron la semana pasada en la presentación que la filial argentina de la multinacional de consultoría Accenture hizo en su moderno edificio de Parque Patricios.

Fue un evento para inaugurar un centro interactivo de Inteligencia Artificial Generativa llamado Gen AI Studio, que convocó a varias generaciones de jóvenes profesionales de la tecnología, programadores, emprendedores y empresarios, entre otros rubros.

El ambiente estuvo acorde al promedio de edad de los asistentes. Estética de boliche bailable, luces de colores con movimiento, música electróinica en volumen medio-alto, y un catering muy atractivo (salvo por la ausencia de alcohol, aclararon algunos asistentes), con opciones dulces y saladas, que fue atacado sin mucho protocolo en cada break de las presentaciones.

El café de Nespresso era servido por camareras muy amables que atendían con una sonrisa. También estaba la opción de pedírselo a “Charly”, un brazo robótico que hacía el mismo proceso quizás en menos tiempo y con total precisión. Pero sin una sonrisa, claro. Tal vez por eso, la mayoría prefería bancarse la fila ante la camarera de carne y hueso.

De todos modos, para que no parezca todo una película de ciencia ficción pesimista sobre el futuro de la relación entre el ser humano y las máquinas, hablando con los expertos se podía aprender que la inteligencia artificial tiene un grado de humanidad. Aunque no está claro si eso es bueno o malo.

Sucede que al momento de realizar su tarea, sobre todo cuando se trata de generar un producto que recopila información de la nube, advierten que la inteligencia artificial puede tener “alucinaciones”. Y esto pasa cuando la IA Generativa toma como correcta información que no lo es. Por eso, los promotores de la nueva tecnología establecen formas de autorregulación para evitar usos que puedan derivar en fraudes o manipulación de datos. Y recomiendan revisar cuidadosamente los resultados. Claro que uno puede pedirle a la IA que pida disculpas. Pero no que quede compungida.

Inversiones poco "sustentables"

Con vista panorámica de la Ciudad de Buenos Aires en 360 grados, en un piso 26 cercano al palacio de Tribunales se desarrolló un quincho que se podría denominar como "sustentable". Referentes de empresas y de ONGs ligadas a la sustentabilidad se dieron cita el miércoles en un evento que se transmitió vía streaming.

Además de los planes de cada organización y la visión de futuro en materia de cuidado del medioambiente, economía circular, proyectos de corte social con las comunidades cercanas a las bases de operación, el tema que circuló en los pasillos fue el discurso de Javier Milei ante la Asamblea de la ONU, en su debut en ese atril neoyorquino.

Entre medialunas y café italiano, fue casi unánime el repudio a los dichos del Presidente, en especial respecto a la Agenda 2030, hecho que guía la mayor parte de las estrategias y de los planes de las empresas de primera línea. Casualmente, las firmas que mira el Gobierno (este y cualquiera) para atraer inversiones al país. "Por un lado, está el RIGI, pero por otro el Gobierno sale de las acciones globales contra el cambio climático, y hoy las empresas están mirando eso para invertir, en un mundo que busca productos 'verdes'", expresaba un especialista. En ese sentido, marcaban el contrasentido de rechazar el Paco de Futuro para terminar votando alineado con los gobiernos que en su mirada son el eje del mal: Irán, Venezuela, Rusia, Corea del Norte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1838678561080906011&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la 79° sesión de la Asamblea General de la ONU. pic.twitter.com/pVdtBJP3GD — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 24, 2024

Al mismo tiempo, un directivo de una ONG comentó que esa misma mañana había participado de conversaciones en las cuales se expresaba la preocupación por la continuidad de proyectos que están financiados por el Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo (PNUD). Según la página del organismo, hay más de 70 proyectos en ejecución que reciben inyección de dólares del fondo de donaciones del PNUD, compuesto por aportes de gobiernos, organismos multilaterales, bilaterales e incluso recursos propios de la ONU. "Ahora todos se están preguntando cómo sigue", expresaban. No obstante, los más optimistas confían en que los funcionarios de Cancillería serán capaces de convencer a los aportantes de que una cosa es lo que dice Milei en sus intentos de posicionarse como líder global al costo que sea, y otra las políticas y acciones efectivas que se llevan adelante en el país.

Las empresas, por su parte, confiaban en que sus propios objetivos y reportes de sustentabilidad serán suficientes para mostrar a inversores (que reclaman responsabilidad medioambiental) de que ellos sí van por el camino correcto. Una rareza, ya que en general son los Gobiernos los que exigen y las empresas las que corren detrás de las regulaciones. Pero en estas pampas las compañías son las que se ponen adelante. "Una cosa más para explicar afuera", decían ejecutivos acostumbraos a relatar las vicisitudes argentinas ante las casas matrices.

Diálogos con Conan: las nuevas canciones libertarias

- ¿Padre, escuchó a Axel?

- ¿Al cantante, Conan? Sí, pero mucho no me gusta, para qué te voy a mentir. Demasiado romántico.

- No, Padre, al gobernador. Pero también habla de canciones.

- ¿Al zurdo empobrecedor? No, Conan, escuchalo vos a ese kuka.

- Pero debería tomar eso que le dice: componga nuevas canciones, Padre. Viene diciendo siempre lo mismo. Me aburre a mí con todo lo que lo quiero, imagínese a la gente...

- Conan, a mí no me dice nada. Las nuevas canciones son para el peronismo, que hace 80 años vienen con la musiquita de la justicia social y todos esos cuentos... nosotros somos un partido nuevito.

- Pero cambiaron los tiempos, Padre. Seis meses ahora son como 80 años en el pasado. Ya está sonando a viejo con la casta, los ensobrados, los econochantas. Pónganse a componer. Hágame caso.

- Lo nuevo lo aporta Karina, Conan.

- ...

- ¿Qué? ¿No vas a decir nada?

- Mire el gestito que me hago, Padre... así, un cierre en la boca.

- No te veo, Conan. Así que no hagas gestitos ¿Seguís celoso por Thor?

- Yo nunca conocía a Susana, me hubiera encantado. Pero no quiero cambiar de tema.

- Cambiar de tema, nuevas canciones, cómo estás con la música, Conan.

- Me entusiasmé con las trompetas del acto, Padre. Creo que las había escuchado en uno del PRO. O en la cancha de Chacarita. Ya no me acuerdo.

- El PRO nos pasa diputados, pero las trompetas no, Conan. Esas se las quedan. ¿Sabés lo que puede hacer Mauricio con las trompetas?

- ¿Usarlas para pedir a los suyos que que no lo acompañen con el veto de financiamiento a las universidades?

- No, Conan. Dejá....

- Se está enemistando con todos, Padre. Ya que estamos con la música. ¿Sabe qué le recomiendo? Un fogón, en Olivos. Cantando Sui Generis con Victoria, con Mauricio, Daniel, Guillermo, Santiago, Lilia, Martín...

- Me gusta, Conan... Hubo un tiempo que fue hermoso...

- Y fui libre de verdad...

- Libre de verdad, eso Conan. Libertad, carajo.