Burlando: "Es una locura lo que declaró Thomsen; creo que se ha hundido"

"A Fernando lo mataron de una manera cobarde, por la espalda", sentenció.

Por otro lado, el letrado sostuvo que "la cobardía algunas veces es silencio" y luego consideró que la participación no premeditada de Thomsen puede haber sido una mala estrategia de la defensa: "Creo que se ha hundido él, hundió a todos sus compañeros".

Agregó que fue la "peor estrategia" que vio ya que "no respondió preguntas, se puso en un lugar que no puede probar, no es lo que se ve en los videos".

Qué declaró Máximo Thomsen

Durante la declaración de su madre, Máximo Thomsen no pudo contener las lágrimas y una vez finalizado su testimonio, pidió hablar ante el tribunal y contar cómo vivió él esa noche: "Quiero dar mi versión de lo que pasó".

En primer lugar expresó: "Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien. Nunca".

El acusado dio su versión de los hechos contando de manera detallada cada momento de la noche y quiso quitarse responsabilidad: "Escucho que yo organicé y soy líder, me metía a pelear que era una persona contra muchas. No vi si había uno o más amigos ". Admitió que "tiró una o dos patadas" cuando se involucró en el conflicto.

"¿Cómo va a ser nuestra pelea? Si fueron segundos", respondió Thomsen cuando le dijeron que la pelea había "terminado mal". De esta manera, quiso explicar que no sabía lo que había ocurrido al momento de los hechos.