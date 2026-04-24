Furor por MINISO: abrió mega local con filas de hasta siete cuadras y un plan de inversión de u$s50 millones

Abrió en la peatonal Florida con gran convocatoria. En el segundo día, las filas superaron las tres cuadras. Cuáles son los productos "estrellas" y los precios.

Clientes recorren el primer local de MINISO en la peatonal Florida, con fuerte presencia de productos, globos y una alta circulación en los primeros días de apertura

La cadena global de retail de estilo de vida MINISO desembarcó en la Argentina con la apertura de su primer local en la peatonal Florida 643 y generó un fenómeno poco habitual en el mercado : miles de personas se acercaron desde la madrugada y formaron filas que alcanzaron hasta siete cuadras en el debut.

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Se trata de un formato de tienda que combina diseño accesible, alto volumen y rotación constante de productos, con foco en un público joven y urbano. La propuesta integra categorías como hogar, belleza, tecnología, papelería, juguetes y accesorios, con fuerte presencia de licencias globales y precios competitivos.

El impacto no quedó limitado al primer día. En la segunda jornada, la escena se repitió con más de tres cuadras de cola en el centro porteño , lo que consolidó el interés por la marca y su propuesta. La expectativa previa, impulsada por redes sociales y su posicionamiento internacional, se trasladó de forma directa al consumo en tienda.

Fundada en 2013 en Guangzhou, en el sur del país asiático, a 2.200 km de Beijing , la capital de China. MINISO cuenta con más de 7.700 tiendas en 112 mercados, más de 100 millones de miembros registrados y cerca de 1.000 millones de clientes en todo el mundo. Su modelo se basa en la combinación de diseño, accesibilidad y lanzamientos mensuales, con renovación permanente de productos en góndola.

“Con la llegada de la marca a Argentina, lo que buscamos es hacer llegar productos que están de moda y que son tendencia” , explicó Ma Ziqiang , representante de Miniso Global en Argentina.

El ejecutivo detalló el alcance de la propuesta: “Los clientes podrán encontrar juguetes, cosméticos, electrónicos, artículos para el hogar, productos de viaje, entre otros”.

El desembarco local se concretó a través de un socio operador con experiencia en el mercado. “Argentina era el único país relevante de la región en el que aún no teníamos presencia”, aseguró Carlos Jamardo Arrigo, quien destacó el potencial del consumo local y la oportunidad de expansión.

En ese sentido, Jamardo Arrigo explicó que la llegada responde a un proceso regional más amplio. “Miniso es una marca global, con presencia en más de 100 países y más de 7.700 tiendas. Es un modelo probado, con una marca posicionada que, aun sin estar en la Argentina, la gente ya esperaba”, comentó.

El ejecutivo remarcó además que el comportamiento del público local validó la estrategia. Dijo: “Con esta apertura quedó comprobado que el modelo funciona. Tenemos muy buena calidad de productos, precios accesibles y una propuesta basada en diseño e innovación”.

Un desembarco con estrategia y volumen

El local de Florida se ubica en una de las arterias comerciales más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con más de 360 metros cuadrados, un stock inicial de 67.000 productos y más de 5.500 SKU (códigos únicos de producto que identifican cada artículo y sus variantes).

Según detalló Jamardo Arrigo, uno de los ejes centrales es el precio. “El 90% de los productos se ubica en un rango de entre $2.000 y $25.000, lo que permite llegar a un público amplio”, explicó.

Miniso Apertura Local Desde ayer largas colas para ingresar al local son parte de la escena en la peatonal Florida

La tienda incluye colecciones temáticas y licencias como Hello Kitty, Snoopy, Disney, Marvel, Pokémon y Harry Potter, además de otras como BT21, Stitch y Zootopia, con una dinámica de renovación constante.

“La marca trabaja mucho con licencias comerciales ya probadas y vamos a sumar nuevas líneas durante el año, como Toy Story”, anticipó Jamardo Arrigo.

La apertura se apoyó en una estrategia de marketing integral. La marca desplegó el “MINISO BUS”, una acción itinerante que recorrió distintos puntos de la ciudad para generar visibilidad y expectativa. La campaña incluyó influencers y creadores de contenido que amplificaron la llegada al público joven.

Durante la inauguración, se realizaron activaciones, juegos y sorteos dentro del local, entre ellos la búsqueda de “Golden Tickets”, canjeables por productos. Más de 250 influencers participaron del evento, que incluyó el corte de cinta con directivos de la firma y la presencia de la modelo e influencer Stephanie Demner.

El nivel de convocatoria superó incluso las previsiones iniciales. “Esperábamos una gran cantidad de gente, pero el resultado superó nuestras expectativas. Tuvimos siete cuadras de cola el primer día y hoy seguimos con filas de varias cuadras”, afirmó Jamardo Arrigo.

Expansión y próximos pasos en el país

El desembarco forma parte de un plan de inversión de u$s50 millones que contempla la apertura de 100 locales en los próximos cinco años y la generación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos.

Miniso Apertura Local Directivos de MINISO junto a la modelo e influencer Stephanie Demner participan del corte de cinta en la inauguración del local de Florida 643, en la Ciudad de Buenos Aires

“Este año probablemente cerremos con unas 10 tiendas. La próxima apertura será el 28 de mayo en DOT Baires Shopping, donde vamos a tener nuestra tienda bandera de más de 600 metros cuadrados”, detalló Jamardo Arrigo.

En el corto plazo, la compañía avanzará con nuevas aperturas en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre ellos Unicenter Shopping, Palmas del Pilar y Plaza Oeste Shopping, además de locales en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El foco inicial estará puesto en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con locales de entre 200 y 600 metros cuadrados en calles comerciales, shoppings y aeropuertos.

“El año próximo vamos a lanzar el e-commerce y comenzar a expandirnos al interior, con foco en ciudades como Córdoba y Rosario”, anticipó Jamardo Arrigo, quien además señaló que el ritmo de crecimiento dependerá de la disponibilidad de ubicaciones estratégicas.

El ejecutivo también explicó el esquema de operación regional. Comentó: “Miniso llega a la Argentina de la mano de operadores locales en conjunto con Miniso Hub, que tiene presencia en México, Colombia, Perú y Chile. Argentina era el mercado grande que faltaba”, comentó.

Productos estrella y precios

Peluches de personajes: entre $6.000 y $15.000.

Papelería (cuadernos, sets): desde $2.500.

Cosmética y cuidado personal: desde $3.000.

Auriculares y gadgets: entre $8.000 y $25.000.

Accesorios para el hogar y viaje: desde $4.000.

Miniso Local Apertura Furor en la peatonal Florida: largas filas de hasta cinco cuadras y alta convocatoria marcaron el debut de la marca en Argentina

La oferta incluye además lámparas LED, organizadores, artículos de cocina y productos temáticos, con una propuesta basada en diseño accesible, variedad y alta rotación.

Jamardo Arrigo concluyó: “Apuntamos a consolidar una experiencia de compra que combine precio, calidad y diseño, con una renovación constante que invite a volver a la tienda”.