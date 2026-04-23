Según una encuesta, el 61,5% de las personas votarían a un dirigente opositor si las elecciones fueran hoy

Un relevamiento nacional muestra una fuerte ventaja de la oposición frente al oficialismo, con una marcada caída en la fidelidad del voto a Milei y un escenario abierto hacia 2027.

Más del 60% de los encuestados votarían a un dirigente opositor si las elecciones presidenciales fueran hoy.

Una encuesta reveló que el 61,5% de los consultados votaría a un dirigente opositor si hoy fueran las elecciones, en un momento de tensión para el Gobierno en lo económico y dirigencial. El dato refleja una clara ventaja frente al oficialismo y un cambio significativo en el humor social de cara al escenario político.

Según el estudio de CEOP Latam , ese porcentaje surge de la suma entre quienes afirman que “seguro votarían a la oposición” (51,8%) y quienes consideran que “es probable que voten a algún opositor” (9,7%) . En contraste, el oficialismo reúne un 31,9% entre voto seguro y probable.

El informe advierte que este escenario evidencia una debilidad creciente en la base electoral del presidente Javier Milei , cuya fidelidad muestra signos de deterioro. Apenas el 22,1% afirma que lo votaría con seguridad, mientras que un 9,8% aún duda, lo que deja al descubierto una fragilidad en su núcleo duro .

Además, al cruzar los datos con el balotaje de 2023, surge que solo 6 de cada 10 votantes de Milei repetirían su elección , mientras que un 27% ya está decidido a no hacerlo . Este fenómeno se combina con una fuerte captación opositora , que absorbe parte de esos votantes desencantados.

La oposición y una fidelidad del 98%

En la vereda opuesta, el bloque opositor muestra un nivel de fidelidad cercano al 98%, lo que consolida su posición dominante en este momento del ciclo político . A esto se suma la recuperación de sectores que no participaron en 2023 o votaron en blanco.

Dentro de ese universo opositor aparecen como principales referentes el peronismo, con dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois, Cristina Kirchner, Ricardo Quintela y Sergio Massa, junto a otros dirigentes como Myriam Bregman, Juan Schiaretti y Gerardo Zamora, que también forman parte del mapa político evaluado por la encuesta.

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En ese sentido, el estudio destacó la unidad dentro del peronismo como un factor clave de cara a los próximos comicios.

El relevamiento, realizado sobre 2100 casos en todo el país, también sugiere que el escenario hacia 2027 comienza a ordenarse en torno a una polarización entre oficialismo y oposición, con ventaja para este último espacio en la etapa inicial.

En este contexto, el dato central no solo marca una foto actual sino que funciona como indicador predictivo: la oposición parte con una ventaja significativa, mientras el oficialismo enfrenta el desafío de reconstruir su base electoral en un clima atravesado por el malestar económico y la pérdida de apoyo.