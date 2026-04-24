El Gobierno nacional confirmó la continuidad de un refuerzo económico para mayo destinado a jubilados y pensionados. La medida se canaliza a través de la ANSES y apunta a compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al avance de los precios. El bono extraordinario mantiene un valor de $70.000 y se acredita junto al haber mensual, según el cronograma oficial.
Bono ANSES de mayo: quiénes lo cobran, nuevos montos y el calendario de pagos confirmado
Conocé el orden de distribución del organismo de acuerdo a la reglamentación vigente y organizá la fecha de cobro.
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La decisión alcanza a un grupo específico dentro del sistema previsional. La ANSES fijó condiciones de acceso y estableció límites de ingresos para definir quiénes reciben el refuerzo completo. El beneficio no llega a todos los adultos mayores, ya que depende del nivel de haberes registrado en cada caso.
El esquema de pagos incorpora además una actualización en los ingresos. La fórmula de movilidad determina un incremento del 3,38% para mayo, en base al Índice de Precios al Consumidor de marzo informado por el INDEC. El ajuste impacta en los haberes mínimos, que funcionan como referencia para el cobro del bono.
Quiénes cobran el bono extraordinario de ANSES en mayo
La ANSES delimita el universo de beneficiarios del refuerzo con criterios propios. El bono completo de $70.000 corresponde a quienes perciben la jubilación mínima. El requisito central se vincula con no superar el haber base definido para el mes.
El organismo incluye dentro de este grupo a distintas prestaciones previsionales. Los titulares que cumplen con las condiciones acceden al pago automático, sin necesidad de realizar trámites adicionales y son:
- jubilados del sistema contributivo general
- titulares de la pensión universal para el adulto mayor (PUAM)
- beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez
La normativa vigente también establece exclusiones. La ANSES determina que quienes superen el ingreso total de $463.174,10 quedan fuera del refuerzo. El límite actúa como tope para acceder al bono, lo que deja sin el adicional a un segmento de jubilados y pensionados.
Montos confirmados: ¿cuánto cobra un jubilado en mayo con el aumento y el bono?
El haber mínimo registra una suba en mayo producto de la movilidad mensual. El monto pasa de $380.319,31 a $393.174,10, tras aplicar el incremento del 3,38%. La actualización responde al índice de inflación con dos meses de rezago, según el esquema vigente.
El ingreso total se eleva cuando se suma el bono extraordinario. Un jubilado que cobra la mínima alcanza un monto final de $463.174,10 con el refuerzo incluido. El pago se acredita en la misma fecha que el haber mensual. La ANSES deposita el refuerzo bajo el concepto de “Bono Extraordinario” o “Refuerzo Previsional” dentro del recibo. El detalle se puede consultar de forma digital, sin necesidad de asistir a una oficina.
El acceso a la información se realiza a través de los canales oficiales:
- ingresar a mi ANSES desde la web o la aplicación
- colocar CUIL y clave de seguridad social
- seleccionar “Jubilaciones y Pensiones”
- elegir “Consultar recibo de haberes”
Bono proporcional: ¿qué pasa si cobro más de la jubilación mínima?
La ANSES aplica un esquema escalonado para quienes superan el haber mínimo. El organismo liquida un bono proporcional, cuando el ingreso se ubica entre $393.174,10 y $463.174,10. El objetivo consiste en garantizar un piso de ingresos dentro del sistema previsional.
El cálculo se realiza de forma automática, según el haber de cada beneficiario. Un jubilado con ingresos de $400.000 recibe un adicional de $63.174,10 para alcanzar el tope fijado. El monto del bono se ajusta según cada caso, lo que evita diferencias por debajo del límite establecido.
El cronograma de pagos para mayo ya cuenta con fechas confirmadas. La ANSES organiza las acreditaciones según la terminación del DNI y distingue entre haberes mínimos y superiores. Las fechas ordenan el cobro mensual de la siguiente manera:
Para jubilados con haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo
Para jubilados y pensionados con haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
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