El petróleo vuelve a acercarse a los u$s110, mientras los mercados globales retroceden en el cierre de la semana

El barril de crudo retoma la tendencia alcista debido a la fragilidad del cese al fuego en Medio Oriente. Una excepción en Wall Street es el Nasdaq, que aumenta gracias a los buenos balances de algunas empresas de peso dentro del sector.

Los precios del petróleo sufrieron una renovada presión alcista durante los últimos días.

Los principales índices de Wall Street operan con volatilidad en la preapertura de este viernes, mientras los precios del petróleo vuelven a acercarse a los u$s100 tras la persistencia del conflicto en Medio Oriente . La excepción parece el sector tecnológico, que muestra avances en la preapertura tras los buenos balances de algunas empresas del sector.

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Los precios del petróleo sufrieron una renovada presión alcista después de que Irán publicara imágenes de comandos abordando un buque de carga en el estrecho de Ormuz e informes de que las defensas aéreas de Teherán habían atacado "objetivos hostiles" .

El crudo de Brent aumenta 1,9% hasta los u$s107,7, mientras que el WTI avanza 1,6% hasta los u$s97,45. El petróleo subió más del 17% esta semana, encaminándose a su mayor aumento semanal desde la primera semana de guerra en marzo , una señal de que las esperanzas de un rápido fin del conflicto se están desvaneciendo.

Mientras Irán alardeó de su mayor control sobre el estratégico estrecho de Ormuz , el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró haber ordenado a la Armada "disparar y matar" a las embarcaciones iraníes que colocan minas en el estrecho y aumentar las actividades de desminado.

En paralelo, Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, anunció Trump este jueves, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Wall Street Las acciones tecnológicas repuntaron gracias a los sólidos resultados de algunas empresas del sector. Imagen: Freepik

Las claves del día en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,08% en el "premarket", mientras que el Dow Jones, dedicado al sector industrial, cae 0,29%. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq se mueve 0,90% al alza.

Las acciones tecnológicas repuntaron gracias a los sólidos resultados de algunas empresas del sector. Intel se dispara 27% en las operaciones previas a la apertura tras un excelente pronóstico de ventas. TSM sube un 5% en Taipéi después de que los reguladores flexibilizaran los límites a las tenencias de fondos de inversión en acciones individuales, mientras que AMD avanza 10%.

En el resto del mundo, la situación es bajista. En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0,38%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán cae 0,36% y el CAC francés baja 0,88%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido corrige 0,53%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,24%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,33%. Mientras, el Kospi surcoreano se mantuvo neutro y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,91%.