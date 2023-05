Fin del "veranito": ¿cuándo llega el frío a la Ciudad?

Cuándo llega el frío

La máxima estimada para la próxima semana es de entre 16 y 22 grados. Durante las noches, las marcas continuarán bajando de manera paulatina.

Pronóstico del clima semanal

Jueves 17 de mayo: mínima 21°, máxima 14°

Viernes 18 de mayo: mínima 18°, máxima 11°

Sábado 19 de mayo: mínima 16°, máxima 13°

Domingo 20 de mayo: mínima 19°, máxima 17°

Lunes 21 de mayo: mínima 20°, máxima 17°

Martes 22 de mayo: mínima 22°, máxima 18°

Miércoles 23 de mayo: mínima 21°, máxima 17°

Entre las recomendaciones para la población, el organismo meteorológico pidió no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.