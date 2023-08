Alerta mineros: 24% de los equipos quedará de ser rentable tras el halving de Bitcoin

El 24% del hashrate o poder de procesamiento de Bitcoin podría quedar inactivo tras el halving de 2024. Además los mineros más eficientes incluso podrían beneficiarse de la desconexión de los menos eficientes. Los datos se presentaron en el informe 2024 Halving Analysis: Understanding Bitcoin Market Cycles and Opportunities Created by the Halving («Análisis del halving 2024: entendiendo los ciclos del mercado de Bitcoin y las oportunidades que crea el halving»).