Las criptomonedas consolidan el rebote y Bitcoin vuelve a cotizar en u$s81.000 después de cuatro meses + Seguir en









El principal factor que parece motorizar el optimismo en el sector cripto fue el acuerdo en el Senado de EEUU sobre la Ley Clarity, fundamental para la industria cripto. De todas maneras, aún resta su aprobación en el Congreso estadounidense.

¿Cuál es la siguiente "barrera" de Bitcoin? Kaboompics.com

Las criptomonedas consolidan la tendencia alcista vista en el arranque de semana. Bitcoin cotiza en u$s81.000, su nivel más alto desde finales de enero, gracias a un incremento diario de 2,9%. Por su parte, Ethereum acompaña la tendencia, aunque con un tono más moderado: sube 2,1%, hasta los u$s2.388.

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En el resto de los altcoins, las mayores subas se observan Solana (1,4%), XRP (1,3%) y BNB (1,1%). En la vereda opuesta, solo retroceden Tron (-0,2%) y Figure (-0,8%).

El cambio en la valoración de Bitcoin se produce en medio frágil cese al fuego entre EEUU e Irán, con los próximos datos de ganancias y empleo en EEUU considerados como posibles catalizadores de una mayor volatilidad de la criptomonedas lider del mercado.

La country manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, explicó que el avance viene acompañado de una recuperación relevante de la demanda institucional. "Los ETF spot de BTC listados en EEUU registraron entradas de u$s532 millones el lunes, marcando el tercer día consecutivo de flujos positivos y reforzando el soporte del movimiento".

Y agregó: "Desde el punto de vista técnico, la zona de los u$s83.400 —donde se ubica la media móvil de 200 días— pasa a ser el principal nivel a seguir. Un quiebre consistente por encima de ese nivel podría reforzar el escenario de continuidad alcista".

Embed La Ley Clarity suma adeptos Los senadores Thom Tillis, del Partido Republicano, y Angela Alsobrooks, representante del Partido Demócrata, publicaron un compromiso sobre el punto más resistido de la Ley Clarity: el rendimiento de las stablecoins. El acuerdo prohíbe que esos instrumentos paguen intereses equivalentes a los de los depósitos bancarios, pero incluye excepciones para programas de recompensas vinculados a "actividades o transacciones genuinas" que sean distintos del rendimiento generado por depósitos bancarios con intereses, manteniendo un enfoque de recompensas similar al que ofrecen las empresas financieras en la actividad de tarjetas de crédito. Además, el texto ordena al Departamento del Tesoro y a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos elaborar normas que definan una lista no exhaustiva de actividades permitidas en el plazo de un año desde su entrada en vigor. A diferencia de los borradores anteriores, Coinbase y Circle respaldaron el texto de forma inmediata, según CoinDesk. Se espera que en esta lista se incluyan pagos, transferencias, creación de mercado, "staking", tokens de gobernanza y programas de fidelización. De todas maneras, aún no hay fecha confirmada para que el borrador se vote en el Congreso.

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