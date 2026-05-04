Las exchanges locales profundizan su integración con el sistema financiero y lanzan acciones tokenizadas

Se trata de "xStocks", un tipo de token que cuenta con una paridad 1 a 1 con su contraparte tradicional. Desde el sector destacan la posibilidad de poder operar las 24 horas. Apple, Nvidia y Tesla son algunas de las primeras en lanzarse.

La novedad se enmarca en un contexto en que el ecosistema fintech local busca salir del "nicho" de las criptomonedas.

La exchange Bitso anunció la implementación de acciones y ETF tokenizadas para los usuarios argentinos, en un contexto en que el gobierno de Javier Milei extendió el régimen de tokenización de activos para fomentar los proyectos en el sector. De momento, el lanzamiento inicial comprende 10 activos tokenizados , entre los que se destacan las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley .

Llamados xStocks , cada instrumento replica el precio de su activo subyacente en una proporción de 1 a 1 , contando además con su respaldo equivalente en acciones tradicionales. Desde Bitson adelantaron que los primeros xStocks que debutarán en su plataforma son los correspondientes a Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, Invesco QQQ, S&P 500 y Tesla .

Uno de los diferenciadores concretos frente a las alternativas tradicionales es el horario de operación. Seis de los diez tokens estarán disponibles las 24 horas , los siete días de la semana, incluyendo fines de semana y feriados. Los cuatro restantes operan en horario extendido 24/5 y migrarán a la modalidad 24/7 en una segunda etapa.

" Argentina tiene una de las poblaciones financieramente más sofisticadas de América Latina y, sin embargo, el acceso al precio de las principales compañías globales del mundo siempre estuvo reservado para unos pocos. Con xStocks, cualquier usuario de Bitso puede obtener exposición al precio de Apple, Nvidia o Tesla en segundos", afirmó Julián Colombo , director General de Bitso para Sudamérica.

De manera complementaria, Val Gui , gerente general de xStocks , subrayó por su parte que el objetivo es convertir los mercados de capitales de EEUU en mercados "globales, programables y en cadena (onchain)" , accesibles "al instante y sin fricciones" para millones de argentinos.

Desde su creación en 2025, el protocolo xStocks superó los u$s25.000 millones en volumen total de transacciones. Los tokens están diseñados para la interoperabilidad: se integran tanto en plataformas centralizadas como en billeteras de autocustodia y aplicaciones onchain, habilitando su uso en comercio, colateralización y finanzas descentralizadas.

Criptomonedas El ecosistema argentino es uno de los más desarrollados a nivel mundial. Imagen: Freepik

Avance de la integración financiera

La novedad se enmarca en un contexto en que el ecosistema fintech local busca salir del "nicho" de las criptomonedas para aprovechar la tecnología blockchain para ofrecer servicios similares a los del sistema financiero tradicional, aprovechando el uso extendido de las criptomonedas en el país.

De acuerdo a un reciente relevamiento hecho por la plataforma internacional Nexo, el 74,3% de los inversores argentinos ya posee activos digitales, superando a Reino Unido (65%) y Estados Unidos (62,3%).

Sin embargo, uno de los principales ejes de discusión del Nexo Wealth Forum realizado la semana pasada en Buenos Aires fue la necesidad de avanzar hacia una integración más profunda de estos activos. En ese sentido, el informe señaló que Argentina presenta un Índice de Integración Cripto (CII) de 4,62, por debajo de Estados Unidos (5,07) y Reino Unido (4,75), lo que evidencia que aún existe margen para una incorporación más estratégica en carteras de largo plazo.

Otro de los puntos destacados fue el cambio en la asignación de capital: el 62,9% de los inversores argentinos redujo su exposición a activos tradicionales para invertir en criptomonedas, reflejando una transformación en la construcción de portafolios.

Asimismo, el 21,9% de los inversores locales espera que las criptomonedas se conviertan en su principal motor de generación de capital en la próxima década, el porcentaje más alto entre los mercados relevados.

A pesar del avance, también se abordaron los desafíos pendientes para una adopción más estructural. Entre ellos, se destacaron la falta de comprensión (36%) y las preocupaciones por la seguridad (31,3%), junto con la volatilidad, la incertidumbre regulatoria, un tratamiento impositivo poco claro y la limitada disponibilidad de herramientas de inversión.