Bitcoin merodea los u$s80.000 y arranca la semana con optimismo ante el avance de una ley clave en EEUU + Seguir en









Se trata de la Clarity Act, la cuál se encontraba estancada desde principios de año, debido a las tensiones entre la industria cripto y el sector bancario en EEUU.

El mercado cripto celebró el acuerdo alcanzado en el Senado de EEUU para impulsar la aprobación de la ley que regula al sector cripto. Imagen: Freepik

El mercado de criptomonedas arrancó la primera semana de mayo con signo positivo, con Bitcoin (BTC) cotizando brevemente en los u$s80.000 para luego retroceder a los u$s79.700. Por su parte, Ethereum (ETH) exhibió un comportamiento similar y acualmente y se ubica en los u$s2.300.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"El nivel de u$s80.000 sigue siendo una barrera psicológica relevante, y la capacidad de mantenerse por encima de este umbral dependerá, en gran medida, de la continuidad de los flujos institucionales", planteó la country manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama.

En este sentido, remarcó que los datos de los ETFs muestran señales alcistas: "Se registraron u$s 629,7 millones en entradas netas solo el viernes, consolidando la quinta semana consecutiva de flujos positivos. Este flujo constante ha ayudado a absorber la oferta y sostener el precio, incluso en momentos de mayor aversión al riesgo".

Por su parte, las principales altcoins no muestran grandes movimientos en lo que va de la jornada. Lideran las subas Dogecoin (+1,2%) y BNB (+0,9%), mientras que en la vereda opuestas se ubica Monero, con un leve descenso de 1,2%.

"En el frente macro, el escenario aún exige cautela. La escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz añade un factor geopolítico relevante, mientras que la publicación de los datos de empleo prevista para el viernes cobra aún más importancia tras el tono hawkish de la Fed", agregó Gama.

Embed Avance regulatorio: la Clarity Act El mercado cripto celebró el acuerdo alcanzado en el Senado de EEUU para impulsar la aprobación de la ley de estructura del mercado de criptoactivos, conocida como Clarity Act. El texto prohíbe a las empresas del sector abonar intereses sobre saldos de stablecoins de manera equivalente a un depósito bancario, pero habilita programas de recompensas vinculados a "actividades o transacciones legítimas". El Departamento del Tesoro y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) quedan encargados de redactar la reglamentación en un plazo de un año tras la promulgación de la norma. Coinbase, que participó activamente en las negociaciones entre la industria cripto y el sector bancario, respaldó de inmediato el acuerdo. El director jurídico de la compañía, Paul Grewal, destacó que el texto "preserva las recompensas basadas en la actividad vinculadas a la participación real en plataformas y redes cripto".

Temas Bitcoin

Criptomonedas