Apple en crisis busca rescatar uno de sus productos estrella antes de las fiestas

Si bien Apple podría llegar a un acuerdo con Masimo, hasta el momento, las dos compañías no parecen haber entablado conversaciones. Por ahora, Apple se centra en modificar su tecnología e intentar ganarse la simpatía de los reguladores. Masimo, sostiene que una corrección del software es una solución insuficiente. “Es necesario cambiar el hardware”, declaró el fabricante de dispositivos médicos.

Apple: el detalle de la disputa

La prohibición de la ITC adoptará la forma de una restricción a la importación que hará imposible que Apple venda el dispositivo en Estados Unidos. La empresa depende de proveedores extranjeros para los componentes del reloj y su montaje.

En caso de que Apple tenga que retirar el hardware de su dispositivo, fabricar y enviar nuevos modelos podría llevar al menos tres meses, según una persona familiarizada con las operaciones de la empresa y citada por la agencia Bloomberg. Y eso sin contar el tiempo que tardará la agencia de aduanas en aprobar el traslado.}

La prohibición de la ITC solo se aplica a los canales de venta directa de Apple, por lo que los minoristas de terceros como Walmart Inc, Best Buy Co. y Target Corp. pueden seguir ofreciendo el dispositivo.

Tanto Walmart como Best Buy dijeron el lunes que no tienen previsto dejar de vender el producto. Apple ha utilizado cada vez más funciones de salud y seguridad para comercializar sus smartwatches, ayudando a convertir la línea en un importante motor de crecimiento en los últimos años. Los analistas estiman que ese producto generaró u$s16.900 millones en ingresos para la compañía de la manzanita en el año fiscal 2023, frente a los u$s9.100 millones anuales de hace cinco años.