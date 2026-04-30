Wall Street adelanta nuevas subas tras los buenos balances de las grandes empresas tecnológicas

A pesar del rebrote en los precios del petróleo, los mercados financieros también posan sus ojos sobre los resultados trimestrales de las grandes tecnológicas. Ayer presentaron sus balances hicieron Google, Amazon, Microsoft y Meta. Hoy le seguirá Apple.

A pesar de las nuevas disparadas en el precio del petróleo , los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este jueves. Ayer, la Reserva Federal decidió mantener las tasas y se conocieron los balances de cuatro de las "Siete Magnificas" . En este sentido, esta jornada será una prolongación de la anterior, ya que el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo (BCE) también decidirán sobre su política monetaria, y Apple difundirá sus resultados trimestrales.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,20% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,20%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Qualcomm (+10%), FMC Corporation (+8%) y Quanta Services (+8%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Essex Property (-12%), Meta Plattaforms (-9%) y Willis Towers Wats (-9%).

Esta mañana, el gigante tecnológico surcoreano Samsung registró ganancias trimestrales récord , impulsadas por un aumento de 49 veces en sus ingresos por chips, y anunció que prevé que la grave escasez de suministro se agudizará el próximo año a medida que sus clientes inviertan en inteligencia artificial.

Estos resultados se dan a conocer un día después de que las megacapitalizaciones estadounidenses Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta informaran que sus planes de inversión para 2026 superan los u$s700.000 millones. Tras el cierre de Wall Street esta jornada se conocerán los datos de Apple .

Siete magnificas Las "Siete Magníficas" están compuestas por Alphabet (Google), Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia y Tesla.

Google, la más magnifica entre las magnificas

El espectacular crecimiento de Google en la nube reajustó las expectativas de las principales empresas tecnológicas, lo que obligó a los inversores a reevaluar qué empresas están ofreciendo los rendimientos más claros.

Amazon y Microsoft registraron un crecimiento más rápido en sus ingresos por computación en la nube durante el trimestre de marzo, con un 28% y un 40%, respectivamente. Sin embargo, estas cifras palidecen en comparación con el aumento del 63% en los ingresos de Google Cloud, su mejor crecimiento hasta la fecha, que superó con creces las estimaciones del 50,1%.

Meta también superó las expectativas de ingresos trimestrales, pero advirtió sobre posibles pérdidas derivadas de la reacción global en torno a la seguridad de los niños en las redes sociales, lo que se suma a la presión generada por su creciente gasto en inteligencia artificial.

Eurozona.jpg Europa está a la espera de la decisión del BCE. Foto: BCE

Asia bajó y Europa sigue con cautela a los bancos centrales

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,28%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 1,38% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,98%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,20%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,68% y el CAC francés baja 0,27%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido avanza 1,27%, luego de la decisión de esta mañana por parte del Banco de Inglaterra se mantener las tasas en 3,75%.

A media mañana se conocerá la decisión del BCE, que también se espera que no mueve los tipos de referencia, sosteniéndose en 2,15%.

En este sentido, este jueves se conocieron algunos datos de la eurozona que podrían justificar esa decisión. Por un lado, el IPC arrojó una suba interanual de 3% en abril, en línea con lo proyectado por el mercado, y una clara aceleración respecto al 2,6% de marzo.

Además, el PBI de la Unión Europea avanzó 0,8% interanual durante el primer trimestre de 2026, 0,1 puntos por debajo de lo esperado y también menor al crecimiento de 1,2% que se observó el año pasado.