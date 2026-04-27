Los mercados arrancan la semana con optimismo, aunque el petróleo anota leves incrementos + Seguir en









Además del conflicto en Medio Oriente, que sigue preocupando a los inversores, el mercado estará atentos a los resultados empresariales de las grandes tecnológicas estadounidenses. A eso se le suman que los bancos centrales más importantes del mundo decidirán el rumbo de su política monetaria esta semana.

Los planes de inversión de capital en las grandes tecnológicas serán el foco de atención en Wall Street. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan sin una tendencia clara en el arranque de una semana marcada por la publicación de los balances trimestrales de las grandes empresas tecnológicas y las decisiones de los principales bancos centrales. Por su parte, el petróleo subió el lunes, retoma las subas, aunque con moderación ya que el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán apunta a nuevas interrupciones en las exportaciones de energía de Medio Oriente.

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Si bien el alto el fuego frenó la mayor parte de los combates en la guerra desencadenada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán hace dos meses, los mercados siguen centrados en el estrecho de Ormuz, cerrado al tráfico marítimo y transitado casi exclusivamente por buques que transportan petróleo y gas.

En este sentido, el panorama para las conversaciones de paz sigue siendo incierto. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán solo tenía que llamar si quería negociar el fin de la guerra. La última novedad vino de la mano del ministro de Asuntos Exteriores iraní, que arribó a Rusia este lunes para buscar el apoyo de Vladimir Putin en la negociación.

Es en este contexto que el barril Brent sube 1,21%, hasta los u$s106,65 el barril, mientras que el crudo WTI de EEUU aumenta 0,95%, ubicándose en u$s95,28.

Siete magnificas Las grandes empresas tecnológicas presentarán sus resultados esta semana.

Los mercados arrancan con optimismo En Asia, la mayoría de los mercados cerraron al alza. Si bien el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,20%, la bolsa de Shanghái aumentó 0,16%, mientras el Kospi surcoreano saltó 2,15% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,97%. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,81%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,93% y el CAC francés acompaña con 0,65%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,26%. Por su parte, los futuros de Wall Street no exhiben una tendencia clara: el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,03%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,22%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,11% a la baja. La previsión de Intel de la semana pasada desencadenó la última ronda de compras dentro del sector tecnológico. Esta semana será el plato fuerte, con la publicación de los balances trimestrales de cinco de las siete empresas que conforman las "Siete Magníficas". Microsoft, Alphabet (casa matriz de Google), Amazon y Meta Platforms presentarán sus resultados el miércoles, mientras que Apple lo hará un día después. Los planes de inversión de capital serán el foco de atención. En total, los resultados de las empresas tecnológicas estadounidenses que se publicarán esta semana representan el 44% del S&P 500 por capitalización bursátil.