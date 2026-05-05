Apple lanzó MacBook Neo, la notebook más barata de su historia: cuánto cuesta y qué prestaciones trae

La empresa de la manzanita busca captar un segmento del mercado hasta ahora esquivo. El precio de lanzamiento es de u$s599.

Apple volvió a mover el piso del segmento de entrada con el lanzamiento de la MacBook Neo , su laptop más accesible hasta ahora, con un precio inicial de u$s599 dólares, aproximadamente $800.000. El equipo apunta a un público amplio —estudiantes, usuarios cotidianos y profesionales móviles— y busca disputar terreno frente a las notebooks Windows de gama baja .

El nuevo modelo combina portabilidad con autonomía: pesa apenas 1,23 kg y promete hasta 16 horas de batería. En el corazón del equipo aparece el chip A18 Pro , heredado del ecosistema iPhone, que le permite cubrir sin inconvenientes tareas habituales como navegación , consumo de contenido, edición liviana y herramientas basadas en inteligencia artificial.

La MacBook Neo mantiene la línea de Apple en materiales , con una carcasa fabricada en un 90% con aluminio reciclado . A eso suma una paleta poco habitual para la marca: rosa rubor, índigo, plata y amarillo cítrico , lo que la convierte en la portátil más colorida de su catálogo.

En términos físicos, apuesta a la portabilidad: mide 30,75 x 20,64 x 1,27 cm y su peso la ubica entre las más livianas del mercado.

En cuanto a sus características de funcionamiento, el equipo incorpora un procesador A18 Pro con 6 núcleos de CPU, 5 de GPU y un Neural Engine de 16 núcleos. La configuración está orientada a productividad básica, estudio y trabajo remoto, más que a tareas exigentes.

En ese sentido, no está diseñada para edición de video intensiva ni gaming de alto rendimiento, ya que su arquitectura deriva de un chip móvil.

La pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas ofrece resolución de 2408x1506 píxeles, brillo de 500 nits, mil millones de colores y tratamiento antirreflejo, con buen desempeño tanto en interiores como en exteriores.

En cuanto a especificaciones, incluye 8 GB de memoria unificada, 256 GB de almacenamiento base (expandible a 512 GB), cámara FaceTime HD 1080p, sistema de audio con Dolby Atmos y Audio Espacial, dos micrófonos con beamforming, Magic Keyboard y trackpad Multi-Touch. Funciona con macOS Tahoe e integra Apple Intelligence para funciones como resúmenes automáticos y asistencia en escritura.

También ofrece compatibilidad fluida con apps como WhatsApp, Excel, Canva, Safari y GarageBand, además de integración con iPhone mediante Handoff y duplicación de pantalla. En conectividad, suma Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, dos puertos USB-C (uno USB 3) y entrada de 3,5 mm. Al no contar con ventilador, opera en silencio total.

Apple Macbook Neo: una apuesta por una nueva estrategia de precios

Con este lanzamiento, Apple rompe la barrera histórica de los u$s999 que tenía la MacBook Air como entrada. La Neo parte desde u$s 599 —o u$s 499 para el segmento educativo en Estados Unidos—, con preventa ya habilitada y llegada a tiendas prevista para el 11 de marzo.

En paralelo, la compañía refuerza su discurso ambiental: asegura que el equipo contiene un 60% de materiales reciclados, utiliza un 45% de energía renovable en su fabricación y cuenta con embalaje 100% de fibra reciclable, en línea con su objetivo de neutralidad de carbono para 2030.