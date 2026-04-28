Vuelve "Ted Lasso": primer adelanto y fecha de estreno de la cuarta temporada de la serie

La tan esperada cuarta temporada del gran éxito de Apple TV , Ted Lasso , hará su debut mundial el 5 de agosto de 2026. Junto con el anuncio, la plataforma de streaming lanzó el primer adelanto de la nueva temporada de la comedia ganadora del Emmy protagonizada y producida ejecutivamente por Jason Sudeikis .

El avance muestra a Ted (Jason Sudeikis) regresando al suroeste de Londres con un nuevo desafío. Según la sinopsis: “Ted regresa a Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a actuar con decisión, arriesgándose como nunca antes lo habían hecho”.

En el tráiler, vemos a Lasso caminando por un callejón de Richmond y chocando con un fan con una visión bastante anticuada, que le dice: “Bienvenido de nuevo, entrenador. Lástima que estés entrenando a un montón de chicas… ¡Eres un cabrón!”.

La temporada 4 reúne a los miembros del elenco original Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Hunt y Jeremy Swift, quienes repiten sus amados personajes originales junto con las nuevas incorporaciones de la temporada 4, incluidos Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Feely.

La cuarta temporada incorpora a Jack Burditt como productor ejecutivo gracias a un nuevo acuerdo con Apple TV . Sudeikis protagoniza y produce junto a Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee y Bill Wrubel. Goldstein es guionista y productor ejecutivo junto a Leann Bowen. Sarah Walker y Phoebe Walsh son guionistas y productoras, y Sasha Garron es coproductora. Julia Lindon escribe para la cuarta temporada y Dylan Marron es editor de guiones. Bill Lawrence es productor ejecutivo a través de su productora Doozer Productions, en asociación con Warner Bros. Television y Universal Television, una división de NBCUniversal. Jeff Ingold y Liza Katzer, de Doozer, también son productores ejecutivos.

La serie fue desarrollada por Sudeikis, Lawrence, Kelly y Hunt, y se basa en un formato y personajes preexistentes de NBC Sports.