¿Democratización de las obras de arte?: una pintura de Renoir se venderá por primera vez dividida en 1125 tokens

Como parte de este proyecto, la plataforma planea localizar objetos de arte mundialmente famosos verificando su autenticidad en colaboración con varios museos importantes y con la ayuda de la tecnología de NFT, hacerlos accesibles a todo el mundo.

Gracias a NFT, los derechos de uso de los objetos de arte obtenidos se certificarán en fragmentos únicos y los participantes en la plataforma podrán comprar obras maestras famosas del arte mundial en partes mediante tokens. Así, cualquiera puede poseer los derechos de obras maestras de artistas reconocidos decorando las paredes de los espacios púbicos de arte.

¿Qué son los NFT?

Un NFT, del inglés Non Fungible Token, se define como un token no fungible, ¿qué significa esto? Significa que estos tokens no pueden ser remplazado por otro de igual calidad y características. Un bien fungible, por el contrario, es aquel que puede ser reemplazado por otro de igual calidad y características, como el dinero fiduciario (dólar estadounidense, pesos, etc.) ya que un billete de $100 tiene el mismo valor que otro de $100. Por el contrario, un bien no fungible es aquel que no puede ser reemplazado por otro igual calidad o características, como por ejemplo las obras de arte. Si le ofrecemos al Louvre intercambiar “La Gioconda” por una réplica pintada por alguien anónimo y desconocido, este último no tendrá el mismo valor, ni utilidad. En conclusión, un bien no fungible no puede ser reemplazado por otro, ni puede haber otro igual.

Con los NFT´s sucede lo mismo que con “La Gioconda”. Al ser bienes no fungibles, los NFT´s son únicos y no se pueden generar dos iguales. Esto es posible gracias a la tecnología blockchain, ya que cada NFT es generado y almacenado en uno de los bloques de la red. Si quisieran generarse dos NFT´s idénticos, si bien estos podrían verse iguales, no tendrían el mismo indicador, ya que cada NFT tiene un indicador único dentro de la blockchain, que no puede ser modificado ni replicado.