Bitcoin sufre su mayor caída diaria en 10 jornadas y perfora los u$s80.0000

La principal criptomoneda del mercado cae cerca de un 2% tras datos laborales mejores a los esperados en Estados Unidos, que reforzaron las apuestas a una Fed más dura. El mercado también sigue de cerca la tensión geopolítica en Medio Oriente y el impacto sobre el apetito global por riesgo.

Más allá de la guerra, la atención del mercado se centrará en el informe de empleo de EEUU.

El mercado de las criptomonedas volvió a quedar bajo presión este jueves luego de que datos laborales mejores a los esperados en Estados Unidos reforzaran la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá las tasas de interés elevadas durante más tiempo. En ese contexto, Bitcoin (BTC) perforó la barrera de los u$s80.000 y registró su mayor caída diaria en las últimas diez ruedas.

Según informó el Departamento de Trabajo de EEUU, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se ubicaron en 200.000 durante la semana finalizada el 2 de mayo , por debajo de las 205.000 previstas por los analistas . Además, el dato se conoció tras una revisión de la semana previa a 190.000 pedidos.

La lectura fue interpretada por el mercado como una nueva señal de resiliencia del mercado laboral estadounidense , lo que reduce las probabilidades de recortes de tasas en el corto plazo y vuelve a fortalecer al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro.

En ese marco, Bitcoin llegó a caer hacia la zona de u$s80.000 , luego de haber alcanzado días atrás máximos de cuatro meses cercanos a u$s82.750 . Posteriormente, logró estabilizarse en torno a los u$s80.226 , aunque acumuló una baja cercana al 2% en las últimas 24 horas .

Medio Oriente y la Fed, en el centro de la escena

La dinámica del mercado cripto también estuvo influenciada por el escenario geopolítico en Medio Oriente. Durante la jornada crecieron las versiones sobre una posible tregua entre Estados Unidos e Irán vinculada a la reapertura de rutas comerciales en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte global de petróleo.

Las informaciones ayudaron inicialmente a mejorar el apetito por el riesgo y moderaron las preocupaciones sobre eventuales interrupciones en el suministro energético mundial. Sin embargo, posteriormente el presidente de EEUU, Donald Trump, aclaró que aún no existía un acuerdo definitivo y advirtió que las operaciones militares podrían intensificarse si Teherán rechazaba la propuesta.

El mercado espera ahora el dato de inflación

Los inversores ahora concentran su atención en el próximo dato de inflación de EEUU, especialmente el Índice de Precios al Consumidor (CPI), que podría redefinir las expectativas sobre la política monetaria de la Fed.

Analistas del mercado consideran que Bitcoin podría ingresar en una etapa de consolidación y elevada volatilidad mientras conviven señales contrapuestas: por un lado, cierto alivio geopolítico; por el otro, un escenario de tasas altas por más tiempo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo.

En caso de una nueva escalada en Medio Oriente o de datos macroeconómicos aún más sólidos en EEUU, operadores ya observan la zona de u$s78.000 como el próximo soporte técnico relevante para Bitcoin.