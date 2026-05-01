Bansky reaparece con una misteriosa escultura en el centro de Londres + Seguir en









La nueva intervención del misterioso artista fue confirmada a través de un video oficial en Instagram.

El Ayuntamiento de Westminster decidió cercar preventivamente la escultura de Bansky. Getty Images

El artista callejero Banksy volvió a irrumpir en la escena pública con una intervención que no pasó desapercibida: una escultura instalada de forma misteriosa en el centro de Londres que, horas más tarde, él mismo confirmó como propia. La obra muestra a un hombre de traje descendiendo de un pedestal, con el rostro cubierto por una bandera, en una imagen que rápidamente fue interpretada como una crítica al nacionalismo.

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La confirmación llegó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se observa a operarios montando la pieza durante la noche. Con su habitual tono irónico, el registro también incluye a un hombre mayor que, al ver la escultura, sentencia: “No me gusta”.

La nueva obra de Bansky Ubicada en una zona emblemática de la ciudad, la figura se levanta cerca de monumentos históricos como los dedicados al rey Eduardo VII y al capitán Scott, lo que refuerza su carácter disruptivo. La obra dialoga con ese entorno desde la provocación: un personaje sin identidad visible, cubierto por una bandera sin símbolos, que parece cuestionar las nociones tradicionales de pertenencia.

image La figura se levanta cerca de monumentos históricos como los dedicados al rey Eduardo VII y al capitán Scott. Getty Images

En redes sociales, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios destacaron el carácter universal del mensaje: “Una declaración contundente sobre la ceguera colectiva: avanzar sin visión, sin preparación”, escribió uno de ellos.

Ante la repercusión, el Ayuntamiento de Westminster decidió cercar preventivamente la escultura, aunque aclaró que seguirá siendo accesible al público. “Nos entusiasma ver la última escultura de Banksy en Westminster, que supone una notable incorporación al vibrante panorama artístico público de la ciudad”, indicaron desde la administración local a la BBC. Una investigación asegura haber descubierto quién es Bansky La aparición de esta obra se da en un contexto particular para el artista. Menos de dos meses atrás, una investigación de Reuters aseguró haber identificado a Banksy como Robin Gunningham, un hombre originario de Bristol. El supuesto desenmascaramiento reavivó el debate sobre su identidad y el impacto que podría tener en el valor simbólico de su producción. Sin embargo, el propio artista evitó confirmar o desmentir esa versión, manteniendo intacto el misterio que lo rodea desde los años 90. Ese anonimato, justamente, es parte central de su obra y de su construcción como figura cultural. Con una trayectoria marcada por intervenciones urbanas de alto impacto, Banksy construyó su lenguaje a partir del uso de plantillas y aerosol, con mensajes políticos, irónicos y muchas veces incómodos. Aunque su obra está fuertemente asociada al grafiti, también ha incursionado en esculturas e instalaciones. Entre sus piezas más conocidas figura “Niña con globo”, aparecida por primera vez en Londres en 2002, así como “El bebedor”, una reinterpretación del “Pensador” de Auguste Rodin, que instaló en el West End en 2004.

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