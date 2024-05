Bitcoin pizza day: el festejo en la city y el "roadmap" para el mercado cripto

En esta fecha especial para el mercado criptográfico, Ámbito consultó con los principales exchanges del mundo sobre cuál ha sido la evolución del ecosistema, la corrección posthalving y cómo sigue la industria en un año particular para las criptomonedas.

En esta fecha especial para el mercado criptográfico, Ámbito consultó con los principales exchanges del mundo sobre cuál ha sido la evolución del ecosistema desde ese 22 de mayo de 2010, el impacto posthalving y cómo sigue la industria en un año particular para las criptomonedas.

A priori, se puede concluir que el optimismo para la mayor criptomoneda por marketcap se mantiene intacto. Y es que como bien explica el Head of Latam de ese exchange, Maximiliano Hinz , parecería que la llegada de los ETF de BTC en spot modificó por completo la manera de abordar el análisis histórico que se usaba para el mercado cripto, pues Bitcoin superó en un 50% su valor en el prehalving y no en el post, como sucedió anteriormente. Aunque sostiene: “ hoy hay más factores alcistas que bajistas ”.

En ese contexto, el 60,4% de los usuarios de Bitget señalo no percibir cambios significativos en su inversión. El 48,5% sostiene que el halving no afectó la adopción cripto; el 63% se niega a vender sus criptomonedas; y más del 30% considera que el evento en sí no influyó en el precio del Bitcoin, por lo mencionado anteriormente.

El roadmap del mercado cripto según la mirada de los exchanges

Y es que como bien explica a Ámbito Julián Colombo, de Bitso, para la industria de criptomonedas, esa famosa transacción de 2010 podría parecer una anécdota graciosa; sin embargo, fue un hecho significativo para el desarrollo inicial de Bitcoin, demostrando su utilidad en el mundo real. “Y no solo porque configura la pizza más cara de la historia con un valor actual de u$s650 millones, sino porque ayudó a convertir al Bitcoin en una moneda de pago, ampliando sus usos y abriendo paso a otros criptoactivos”.

Colombo asegura que desde ese entonces, hubo un crecimiento muy importante en la adopción y uso de las criptodivisas, haciendo crecer tanto al Bitcoin como a otros activos y proyectos, entre ellos las monedas estables o Ethereum (ETH).

En esa misma línea se expresa Vivien Lin, Chief Product Officer y Vocera de BingX, quien desliza que pensar en el futuro de Bitcoin sin repasar la última década es pensarlo a medias, pues con apenas 15 años de vida, “Bitcoin fue creado para competir y hasta reemplazar a los sistemas financieros tradicionales”, asegura.

Lin recuerda que esta moneda digital fue diseñada para contraatacar la inflación limitando el número de monedas circulantes a 21 millones, lo que va elevando su valor en el tiempo, por lo que el precio del Bitcoin, con correcciones futuras y adversidades a nivel global indudablemente seguirá aumentando exponencialmente y en esto coinciden absolutamente todos los expertos.

Para Lin, la aceptación de Bitcoin y las demás criptomonedas que fueron creciendo “no se detiene, con cada vez más usuarios en todo el mundo utilizándolas”. Este auge en la adopción está impulsando regulaciones en todo el mundo y una participación cada vez mayor en el mercado cripto de actores de las finanzas tradicionales, sostiene Lin muy en sintonía con Hinz, quien comenta que el crecimiento del mercado no solo es en el precio del BTC sino de todos los actores que lo componen.

criptomonedas-bitcoin Hay una participación cada vez mayor en el mercado cripto de actores de las finanzas tradicionales. Depositphotos

Y es que, tal como recuerda Lin, se ha pasado del intento de los hermanos Winklevos de crear un fondo cotizado de Bitcoin en 2013 a la aprobación de los ETF de Bitcoin en 2024, e incluso la industria ya espera también la aprobación del ETF de Ethereum.

De cara al futuro, agrega Alejandro Estrin, Country Manager OKX en Argentina, el mercado de las criptomonedas está preparado para un mayor crecimiento y evolución. Para el experto, habrá marcos regulatorios más claros en todo el mundo, una adopción institucional continua, avances tecnológicos que mejoren la escalabilidad y la eficiencia, la expansión de los casos de uso, como que más naciones adopten Bitcoin y el desarrollo continuo de las finanzas descentralizadas (DeFi).

“Desde el primer Bitcoin Pizza Day en 2010, Bitcoin y el mercado de las criptomonedas pasaron de ser un experimento de nicho a convertirse en un espectacular fenómeno financiero global”, añade Estrin.

Como bien sostiene Colombo, lo mejor de esta industria es su dinamismo y constante evolución. Hoy existen cientos de proyectos sumamente interesantes en el mundo cripto y blockchain, nuevos casos de uso, aplicaciones para empresas, conexiones con el sistema bancario tradicional y regulación, por lo que a 14 años de aquel 22 de mayo de 2010, podría concluirse que esto recién está comenzando.