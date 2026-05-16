El Mundial 2026 ya impacta en Wall Street: qué empresas lideran la suba del S&P 500

El evento deportivo genera expectativa no solo en el público general sino también en las empresas de bolsa. Se espera que deje ganancias en varios rubros y genere cerca de un millón de empleos.

La revisión de resultados trimestrales de compañías del S&P 500, el DAX alemán, el CAC 40 francés, el IBEX 35 y el FTSE británico arrojaron más de 200 menciones relativas al evento deportivo.

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 , el torneo se convirtió en un impulso económico y en un tema presente en las conversaciones de Wall Street y las principales bolsas mundiales. La revisión de resultados trimestrales de compañías del S&P 500, el DAX alemán, el CAC 40 francés, el IBEX 35 y el FTSE británico arrojaron más de 200 menciones relativas al evento deportivo.

Analistas de Bank of America (BAC) estimaron que más de 6.000 millones de personas interactuarán con el torneo y señalaron que el Mundial “podría añadir alrededor de u$s41.000 millones al PIB global y respaldar más de 800.000 empleos”.

La fiebre del Mundial 2026 ya se siente en el S&P 500

El informe de la entidad también proyectó que el evento “podría consumir hasta 7% del tráfico global de internet” durante la final, en un torneo que describió como “la primera Copa del Mundo de la inteligencia artificial”.

El banco sostuvo además que “la industria global del deporte generó ingresos por u$s2,3 billones en 2025”, una cifra que convertiría al deporte en “la décima mayor economía del mundo por PIB”. La magnitud económica explica por qué empresas de bebidas, hotelería, apuestas, pagos digitales, streaming, aerolíneas y ropa deportiva comenzaron a incorporar al Mundial dentro de sus vías de crecimiento para 2026.

La expectativa se concentra especialmente en EEUU, para donde el BAC citó estimaciones de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio (OMC) alrededor de "u$s30.500 millones de producción económica y u$s17.200 millones de PIB”. Además, esperan la creación de unos 185.000 empleos.

Figuritas del Mundial 2026 La expectativa se concentra especialmente en EEUU, con estimaciones de "u$s30.500 millones de producción económica y u$s17.200 millones de PIB”. Panini

Hoteles y viajes: el lado turístico del Mundial

Las compañías de turismo son algunas de las que empezaron a balancear el impacto del torneo. En el caso de Marriott International (MAR) mantuvo su previsión de que el Mundial agregará entre 30 y 35 puntos básicos al crecimiento global de RevPAR durante 2026. Su CFO, Leeny Oberg, aseguró que “los ingresos totales están evolucionando favorablemente durante las fechas de los partidos y en línea con nuestras expectativas”.

Por otro lado, Host Hotels & Resorts (HST) estimó que el Mundial aportará 60 puntos básicos al crecimiento anual de RevPAR y afirmó que “el ritmo de los ingresos por reservas individuales en mercados del Mundial sube casi 40% interanual”. SU CFO Sourav Ghosh sostuvo que “40% de la ocupación del Mundial se reserva realmente en la última semana”, un patrón similar al observado en Rusia 2018 y Qatar 2022.

En paralelo, Airbnb (ABNB) describió al Mundial como el mayor evento en la historia de la empresa y anticipó una demanda sin precedentes en ciudades sede de EEUU, México y Canadá: “Desde que comenzamos la campaña en octubre, más de 100.000 alojamientos se han publicado en Airbnb por primera vez”, sostuvo su director Brian Joseph Chesky.

Cerveza artesanall La industria de bebidas aparece entre las mayores apuestas corporativas. Anheuser-Busch InBev (BUD) estimó que el Mundial podría aportar entre 20 y 30 puntos básicos adicionales al crecimiento de volúmenes globales este año. Pexels

Bebidas y ropa deportiva

La industria de bebidas aparece entre las mayores apuestas corporativas. Anheuser-Busch InBev (BUD) estimó que el Mundial podría aportar entre 20 y 30 puntos básicos adicionales al crecimiento de volúmenes globales este año. Su CEO Michel Doukeri afirmó que “la cerveza y los deportes funcionan muy bien juntos” , junto a una expectativa de “un gran verano, grandes partidos y grandes momentos de celebración”.

Por su parte, Molson Coors Beverage Company (TAP) anunció “la mayor inversión en medios en muchos años” vinculada al Mundial. La empresa desplegará campañas en inglés y español, influencers, podcasts y publicidad durante los partidos. Rahul Goyal, CEO de la empresa, sostuvo que el evento “es como el Super Bowl para determinadas ciudades”.

Desde Coca-Cola (KO), su CEO Henrique Braun explicó que los consumidores podrán escanear envases para acceder a entradas, sorteos y contenido personalizado, mientras la empresa integra campañas FIFA con herramientas de personalización e inteligencia artificial.

El fenómeno se extiende a las apuestas deportivas. La firma Entain, que cotiza en la Bolsa de Londres, anticipó un fuerte aumento en volúmenes de apuestas durante junio y julio, con el torneo como la clave para la adquisición de clientes y engagement digital. Por último, la ropa deportiva es otro de los grandes focos de monetización luego de que Adidas asegurara que América Latina está “en llamas, ahora también impulsada por el Mundial”.

“Es la primera vez que veo una cultura real alrededor de la Copa del Mundo”, dijo el CEO Bjorn Gulden. La empresa adelantó producción e inventarios y espera un impulso adicional en camisetas, apparel y productos retro vinculados al fútbol durante el verano boreal.

Nike (NKE) también colocó al torneo en el centro de su estrategia. Su CEO, Elliott Hill, afirmó que “para el Mundial 2026, todo comienza con nuestra estructura de calzado” y agregó que la empresa utilizará el torneo “como una oportunidad para catalizar el mercado global del fútbol durante los próximos trimestres”.