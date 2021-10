Bitcoin mantiene su fase de corrección y los inversores procurarán mantener el soporte por encima de los u$S50.000

"El precio de Bitcoin ha mostrado resistencia y convicción desde que alcanzó nuevos máximos. Había una gran preocupación de que, debido al rechazo de Ethereum de nuevos máximos históricos, Bitcoin podría sufrir un movimiento correctivo robusto por debajo de la zona de valor de los u$s60,000. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Si los compradores pueden mantener el Tenkan-Sen como zona de soporte principal, lo siguiente será un movimiento para alcanzar los u$s70,000", afirmó.

"Los fines de semana son famosos por los movimientos de precios y las grandes ventas, especialmente el domingo. Esté atento a las rupturas sostenidas por debajo del Tenkaan-Sen para probar el Kijun-Sen (línea de base) cerca de la zona de valor de los u$s55,000", agregó.

Edan Yago, colaborador del protocolo de Bitcoin DeFi Sovryn, también se mantiene optimista sobre Bitcoin y dijo que actualmente no hay factores que justifiquen una caída del precio de la criptomoneda. Ruud Feltkamp, CEO de Cryptohopper, por su parte, cree que la volatilidad volverá a aparecer en el mercado, sin embargo, en lugar de bajar traerá un gran regalo de Navidad para los inversores en Bitcoin.

"Como se esperaba, Bitcoin ha alcanzado su máximo histórico. Se espera que la larga ruta volátil hacia la cima comience ahora, donde espero que Bitcoin alcance su punto máximo cerca de Navidad. A menudo vemos que cuando Bitcoin hace un movimiento, las altcoins le siguen en las dos semanas siguientes, lo que podría explicar la última subida de ETH y Solana".

Mikkel Morch, Director General y de Gestión de Riesgos de ARK36, señala, sin embargo, que aunque un nuevo máximo histórico es siempre un buen momento para detenerse y celebrar para los alcistas de Bitcoin, es importante reconocer que la segunda etapa de este mercado alcista en realidad acaba de empezar.

"Más específicamente, Bitcoin ha estado montando una ola de fundamentos extremadamente positivos en las últimas semanas y los datos de la red muestran una configuración mucho más fuerte para una continuación de la tendencia alcista que fue el caso del máximo histórico de abril.

En particular, hasta el 85% de los más de 18 millones de bitcoins en circulación no se han movido en los últimos tres meses, puesto que los holders a largo plazo han acumulado en previsión de un fuerte rendimiento de BTC en el cuarto trimestre y más allá. Esto crea las condiciones perfectas para un escenario reducción del suministro", sentenció. Por lo tanto, según él, en general, estamos entrando en un territorio completamente inexplorado con Bitcoin en modo de descubrimiento de precios, donde incluso un precio de u$s100,000 ya no está fuera de la mesa.

"Sin pruebas significativas" para que el precio vuelva a los u$s50.000

Bitcoin (BTC) puede volver a tocar el nivel de los u$s50,000 y aún así no invalidaría una "tesis alcista" general después de registrar máximos históricos, según una nueva investigación. En su más reciente actualización del mercado, la plataforma de trading de criptomonedas Decentrader argumentó que después de alcanzar y retroceder desde los u$s67,000, no había razón para ser bajista respecto al precio de Bitcoin.

"Hemos estado siguiendo un patrón fractal de Bitcoin durante varias semanas, que, si continúa, su desarrollo implicaría, que la próxima parada importante al alza para Bitcoin serían los u$s72,000 si el impulso se puede mantener, luego de lo cual las extensiones de 1.618 sugieren alrededor de u$s88,000 demostraría ser un objetivo de interés, lo que se vincula con la idea de que los u$s100,000 verá a los vendedores adelantarse al precio", resumió.

Señaló que el enfriamiento de las tasas de financiación, el aumento de la exposición de los ETF de futuros de Bitcoin y la gran actividad de los compradores son factores que favorecen una mayor subida.

Sin embargo, el fin de semana, en el que los mercados suelen ser más reducidos, podría dar lugar a un movimiento sorpresa al alza o a la baja, y es probable que una subida encuentre resistencia en los u$s65,000, el máximo anterior.

Filbfilb también reveló que estaba preparado para una posible caída más profunda del precio de BTC, que tendría que ser muy grande para romper su convicción alcista.

"Si se produce un retroceso significativo y una ruptura de la estructura, los USD 50,000 serán un área de interés importante para nosotros", añadió.