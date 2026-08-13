Alerta ambiental: la Justicia de Brasil avaló el fin de un acuerdo que frenaba la deforestación en la Amazonía

El Supremo Tribunal Federal respaldó las leyes que retiraron beneficios fiscales a empresas adheridas al pacto contra la deforestación.

La moratoria de la soja estuvo vigente durante dos décadas y buscó limitar la producción sobre tierras deforestadas.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil respaldó las leyes estatales que desactivaron la moratoria de la soja , una iniciativa voluntaria que durante dos décadas ayudó a limitar la deforestación del Amazonas para producir ese cultivo. La decisión rechazó los reclamos de productores rurales y protegió a comerciantes de posibles indemnizaciones millonarias.

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Los magistrados rechazaron los argumentos de los agricultores, que sostenían que la “moratoria de la soja” imponía restricciones injustas y era ilegal. De esta manera, el tribunal evitó que empresas comercializadoras y procesadoras de granos quedaran expuestas a reclamos por miles de millones de reales.

Al mismo tiempo, la Corte avaló las leyes estatales que retiraron beneficios fiscales a las compañías que continuaran participando del acuerdo. Una de las principales normas había sido aprobada el año pasado en Mato Grosso, el mayor estado productor de soja de Brasil.

Esa legislación provocó que grandes compañías del sector, entre ellas las estadounidenses ADM y Cargill y la china Cofco , abandonaran el compromiso en enero. Para las organizaciones ambientalistas, esa salida significó en los hechos el final de una iniciativa que había estado vigente desde 2006.

La moratoria fue implementada hace 20 años, después de amenazas de boicot , y estableció que las empresas participantes no podían comprar soja cultivada en terrenos deforestados después de julio de 2008.

Un estudio estimó que el fin de la moratoria podría sumar 1,4 millones de hectáreas deforestadas en diez años.

Brasil es actualmente el mayor productor mundial de soja, mientras que la Amazonía constituye la selva tropical más extensa del planeta. Diversas investigaciones habían demostrado que el acuerdo voluntario consiguió reducir de manera significativa la pérdida de bosque vinculada con la expansión de este cultivo.

Un estudio publicado en julio por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, WWF Brasil y otras organizaciones concluyó que la moratoria llevó la deforestación directa destinada a producir soja a niveles cercanos a cero durante su primera década.

La investigación también calculó que la iniciativa permitió reducir en 35% la deforestación en zonas vulnerables a la expansión agrícola durante ese período.

La desaparición del acuerdo podría complicar el objetivo de Brasil de detener la deforestación amazónica para 2030.

La advertencia de los ambientalistas

El fallo generó preocupación entre las organizaciones dedicadas a la protección de la selva. Cristiane Mazzetti, integrante de Greenpeace, calificó la decisión como un “revés que, a medio plazo, podría revertir la tendencia positiva de reducción de la deforestación en la Amazonía”.

Las estimaciones sobre las consecuencias de una desaparición definitiva de la moratoria también son significativas. Los investigadores calcularon que, durante los próximos diez años, su final podría provocar 1,4 millones de hectáreas adicionales de deforestación.

Además, ese escenario generaría unas 745 millones de toneladas métricas adicionales de gases de efecto invernadero, un volumen equivalente aproximadamente a las emisiones anuales de Canadá.

Qué dicen los productores y las empresas

La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) recibió favorablemente la resolución judicial y sostuvo que el fallo permite terminar con la incertidumbre jurídica que rodeaba al sector.

Su presidente, André Nassar, consideró poco probable que las compañías que integran la organización vuelvan a adherir a la moratoria, incluso después de la decisión del máximo tribunal brasileño.

Por su parte, la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja MT) informó que analizará las alternativas disponibles para avanzar con sus reclamos de indemnización.

REUTERS

El impacto sobre el plan de Lula

La resolución judicial también agrega incertidumbre al objetivo ambiental del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lanzó en 2023 una iniciativa para detener la deforestación de la Amazonía para 2030.

Los científicos advierten que la selva cumple un papel fundamental en la regulación del clima mundial porque almacena grandes cantidades de carbono y limita la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

La desaparición de una herramienta que durante años contribuyó a contener la expansión de la soja sobre áreas forestales podría complicar ese objetivo, especialmente ante las proyecciones que anticipan un aumento considerable de la superficie deforestada.