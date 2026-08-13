Neumáticos: cómo detectar a tiempo cuándo es momento de cambiarlos

El estado de las cubiertas no depende solo del desgaste visible. Hay señales clave que permiten anticipar problemas y evitar riesgos al volante.

Los neumáticos son uno de los componentes más importantes del vehículo, pero también uno de los más subestimados. No siempre es necesario que estén completamente gastados para reemplazarlos : existen distintos indicadores que permiten detectar a tiempo cuándo dejaron de ser seguros.

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Prestar atención a estos signos no solo ayuda a evitar inconvenientes mecánicos, sino que también puede marcar la diferencia en situaciones de frenado, adherencia o estabilidad .

Uno de los aspectos más fáciles de verificar es la profundidad de la banda de rodamiento . Las cubiertas incluyen indicadores dentro de los canales principales que marcan el límite de uso.

Cuando el desgaste alcanza ese nivel, la capacidad de agarre disminuye considerablemente , especialmente en superficies mojadas. Sin embargo, no conviene esperar a ese punto si aparecen otras señales de deterioro.

También es importante observar que el desgaste sea parejo. Si una zona está más gastada que otra, puede haber un problema mecánico detrás , como fallas en la alineación, suspensión o presión incorrecta.

Cuando el desgaste alcanza ese nivel, la capacidad de agarre disminuye considerablemente, especialmente en superficies mojadas. Sin embargo, no conviene esperar a ese punto si aparecen otras señales de deterioro.

Señales que no dependen del uso: daños y envejecimiento

Más allá del desgaste, hay otros factores que obligan a prestar atención. Grietas, cortes, deformaciones o ampollas en los laterales son señales claras de alerta y pueden indicar daños estructurales.

Una protuberancia en el costado, por ejemplo, puede comprometer la integridad del neumático y aumentar el riesgo de falla. En estos casos, la recomendación es no seguir circulando con esa cubierta.

Además, el paso del tiempo también influye. Un neumático puede parecer en buen estado, pero haber perdido propiedades por envejecimiento, especialmente si estuvo expuesto al sol o a condiciones extremas. Por eso, revisar la fecha de fabricación es tan importante como controlar el dibujo.

Cambios en la conducción: otra señal a tener en cuenta

El comportamiento del vehículo también puede advertir sobre problemas. Vibraciones en el volante, desvíos en la trayectoria o ruidos anormales pueden estar vinculados al estado de las cubiertas o a otros componentes asociados.

En estos casos, no alcanza con cambiar los neumáticos sin revisar el origen del problema, ya que podría repetirse en poco tiempo.

La presión, clave para la vida útil

Mantener la presión correcta es fundamental para prolongar la duración de los neumáticos. Una presión baja acelera el desgaste en los bordes, mientras que un inflado excesivo afecta la zona central.

La verificación debe hacerse siempre con las cubiertas en frío y siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo.

Cuándo no conviene seguir usándolos

Si bien no existe un plazo único de reemplazo, hay situaciones en las que el cambio es inevitable:

Cuando el desgaste llega al límite de los indicadores

Si aparecen grietas, cortes o deformaciones

Ante desgaste irregular que comprometa la superficie de contacto

Cuando hay daños estructurales

Si el caucho evidencia deterioro por antigüedad

Ante vibraciones o pérdida de estabilidad

En definitiva, los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo, por lo que su estado impacta directamente en la seguridad. Detectar a tiempo cualquier anomalía permite evitar riesgos y garantizar un mejor desempeño en la conducción diaria.