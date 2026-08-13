Los futuros de Wall Street extienden alzas a la espera de nuevos indicios sobre la inflación

Los bonos del Tesoro suben y las acciones cotizan cerca de máximos históricos, mientras los precios del petróleo caían y los operadores esperaban los datos de los precios al productor de EEUU.

Los futuros de Wall Street, expectantes por la inflación al productor de EEUU.

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este jueves, ubicándose cerca de su techo histórico, incluso cuando los inversores volvieron a centrar su atención en la guerra en Medio Oriente . El mercado está a la espera de los datos de la inflación al productor, luego de que el IPC general aminorara las expectativas de una suba de tasas de la Reserva Federal (Fed) .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,19% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,04%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son HP (+7%), Federal Realty (+5%) y Dell Tech (+4,6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Tapestry (-7,6%), Cisco Systems (-5,7%) y Water Corporation (-2,6%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,45%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,33% y el CAC francés acompaña con 0,13%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,27%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,17%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,50%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,56% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,24%.

Wall Street y la inflación de EEUU: datos clave mueven los mercados. Depositphotos

Inflación, petróleo y bonos

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1,8% hasta u$s87,37 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 1,2%, hasta los u$s81,57 el barril.

El dólar estadounidense tocó su nivel más alto en casi dos semanas — para luego retroceder 0,09% — debido a las preocupaciones por el estancamiento de la situación en Irán. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — caen 0,6%, producto de una mejor valorización.

Frente al yen japonés, el dólar bajó un 0,06% hasta situarse en 159,34. Las expectativas de que el Banco de Japón suba las tasas de interés el próximo mes, antes de lo previsto inicialmente, se vieron reforzadas por el índice de precios al productor de Japón, que subió un 7,2% en julio con respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, esta jornada se conocerá la inflación mayorista de EEUU correspondiente a julio, un dato que podría terminar de despejar la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas el próximo mes.