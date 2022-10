El mercado reacciona a la victoria de Lula: el Bovespa opera en alza y suben las acciones

“Al mercado no le gusta la incertidumbre y la falta de visibilidad”, dijo Stephane Ekolo, estratega de TFS Derivatives Ltd. en Londres. “Y hasta ahora Lula no ha hecho nada para aliviar ninguno de los dos”.

Qué piensa el mercado

Lula venció a Jair Bolsonaro, marcando un regreso político histórico para el exmandatario de izquierda que dirigió el país de 2003 a 2010. El margen ganador, menos de 2 puntos porcentuales, fue el más estrecho en los 40 años desde que Brasil volvió a la democracia. El presidente electo se enfrentará a un país y un congreso dividido, con los aliados de Bolsonaro habiendo capturado una gran presencia en ambas cámaras además de controlar los tres estados más poblados del país, São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

“Sería cauteloso con la volatilidad en las empresas estatales”, dijo Malcom Dorson, gestor de cartera de Mirae Asset Global Investments en Nueva York. “Si Lula se rodea de las personas adecuadas y dice las cosas correctas, el mercado podría comprar cualquier caída inicial y continuar su racha anual”.

La intensidad del movimiento de los mercados dependerá tanto de las señales sobre la política fiscal del futuro gobierno como de la reacción de Jair Bolsonaro ante la derrota, ante el riesgo de una impugnación de los resultados, ya que no se manifestó la noche del domingo después de la victoria de Lula.

Si bien la dinámica de los mercados en los próximos días debería verse influenciada por estos movimientos políticos, el Congreso electo considerado más a la derecha debería minimizar reacciones más abruptas. Según Alberto Ramos, economista para América Latina de Goldman Sachs, “la reacción del mercado este lunes puede ser levemente negativa, pero la dirección de los activos probablemente estará en función de las señales y mensajes enviados por ambos candidatos”.

Mercado toma nota de las indicaciones del gabinete de Lula, especialmente del Ministerio de Hacienda, y el tamaño de la exención del techo de gasto para acomodar las promesas de campaña.

Según Conrado Rocha, socio y gerente de Polo Capital en O Globo, el mercado ya anticipó parte de la preocupación con un gobierno de Lula en los últimos días, por lo que “no sería extraño” que los activos no cayeran tanto “o incluso que no cayeran en todos" :

Brendan McKenna, estratega de divisas y economista de mercados emergentes de Wells Fargo, dijo que el real se depreciará: "El real se depreciará bruscamente y los rendimientos de la deuda soberana se dispararán. Todavía hay incertidumbres sobre los objetivos de la política fiscal de Lula, así como sobre quiénes serán sus principales asesores".

Para Bruno Di Giacomo, CIO de Nero Capital, las empresas estatales deberían abrir muy negativas este lunes y eso podría pesar sobre el Ibovespa en la apertura.

"Pero, considerando el mediano plazo, dentro de los posibles escenarios de victoria de la izquierda, este es el escenario en el que la gobernabilidad está más alineada al centro ya la derecha. Entonces, en términos de mediano plazo, creemos que los mercados tienen mucho que desarrollar", sumó

Win Thin, jefe de estrategia cambiaria de Brown Brothers Harriman & Co, también mostró que “los mercados serán cautelosos porque existe el riesgo de que el presidente Bolsonaro no reconozca los resultados: "Si no lo hace, hay lugar para el descontento social. Si Bolsonaro acepta los resultados, creo que los activos de Brasil experimentarán un breve repunte de alivio”.

Wilson Ferrarezi, economista brasileño de TS Lombard, afirmó que "el foco de los mercados estará en el equipo económico de Lula, pero hay 'señales centristas' de Lula y el Congreso electo: "No me sorprendería ver una venta masiva este lunes (o incluso en los próximos días) mientras no llegue una señal más clara al respecto. Pero nuestro caso base es que, de hecho, debería haber una señal positiva en este sentido, lo que deja espacio para una recuperación en los precios de los activos.

Victor Candido, economista jefe de RPS Capital, destacó que “además de los discursos de Lula y Bolsonaro, el mercado observa la reacción de los inversionistas extranjeros”: "Han estado comprando toda la semana. Si ocurre alguna señal extraña en los discursos, pueden irse y el mercado no encontrará terreno hasta dentro de unos días".

Ivo Chermont, socio y economista jefe de Quantitas Asset Management, destacó que el “dólar, que siempre termina siendo un refugio más fácil y rápido, debería estar bajo presión este lunes, al menos en la apertura”. "El interés largo en la teoría debería aumentar un poco, ya que refleja un movimiento de aversión al riesgo. La curva tiende a inclinarse, el interés largo abre más que el corto, porque al fin y al cabo todavía hay incertidumbre sobre la política fiscal en el aire", concluyó.

Los analistas de Goldman Sachs dijeron en un informe el domingo que los mercados financieros reaccionarán positivamente a las señales de paz social, estabilidad política y políticas y reformas que impulsen la inversión y el crecimiento. En los últimos 11 años, no hubo crecimiento del producto interior bruto real per cápita.

Los mercados estarán atentos a la magnitud de la renuncia al techo de gasto para dar cabida a las promesas de campaña, y a un programa más detallado de propuestas como la reforma tributaria y el nuevo anclaje fiscal para sustituir el gasto del techo y los posibles cambios de la reforma laboral, dijeron los analistas de Goldman.