¿Cambia la tendencia? El dólar oficial comenzó agosto al alza y el mercado evalúa el accionar del BCRA

El dólar oficial inició agosto con una presión alcista, mientras el BCRA busca seguir acumulando reservas tras compras por u$s18 millones este lunes.

El mercado cambiario comenzó agosto con una renovada presión alcista , con el dólar oficial habiendo arrancado la semana con una leve suba. Ya de lleno en el segudo semestre, se espera una mayor tensión sobre el tipo de cambio, debido a la creciente demanda de cobertura, en un contexto de menor flujo de divisas por cuestiones estacionales .

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El dólar mayorista terminó prácticamente sin cambios en julio , con un avance de apenas $3 (0,2%) , muy por debajo de la inflación estimada por las consultoras privadas, mientras que ayer trepó $10 (+0,7%), hasta los $1.495. De esta manera, se ubica a 23,7% del techo de la banda, que hoy es de $1.849,35.

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación se vende a $1.515 para la venta. En ese marco, dentro de los financieros, el CCL opera a $1.576,78, mientras que el MEP se ubica en $1.521,62.

El dólar blue se vende a $1.555 para la venta. Ayer, la cotización paralela encadenó su tercera rueda consecutiva a la baja y acumuló un retroceso de $15 desde el máximo nominal de $1.570 alcanzado la semana pasada.

Como consecuencia, la brecha con el dólar oficial mayorista se comprimió hasta el 4% , luego de haber alcanzado la semana pasada su nivel más elevado en más de seis meses.

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Las invertenciones del Central

Según estimaciones privadas, el BCRA vendió u$s415 millones en instrumentos dólar linked el 28 de julio, mientras que el Tesoro colocó otros u$s145 millones en el mercado oficial. Además, durante la última licitación se adjudicaron u$s2.583 millones netos en títulos vinculados al dólar.

En el acumulado de julio, la autoridad monetaria habría vendido alrededor de u$s1.500 millones de estos instrumentos en el mercado secundario y su posición vendida en futuros podría haber aumentado desde los u$s492 millones registrados en junio hasta un máximo de u$s800 millones.

Pese a estas intervenciones, el Central mantuvo una demanda sostenida de divisas y compró u$s2.163 millones en julio, equivalentes a un promedio diario de u$s103 millones, el tercer mejor resultado de 2026 detrás de abril y mayo.

Las reservas volvieron a superar los u$s49.000 millones

El Banco Central (BCRA) comenzó agosto con una nueva compra en el mercado oficial de cambios y, al mismo tiempo, las reservas internacionales recuperaron buena parte de la caída registrada en el cierre de julio.

En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s18 millones este lunes 3 de agosto, en una rueda con un volumen operado de u$s514 millones, por lo que absorbió cerca del 4% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador del mes quedó en u$s18 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 ascendieron a u$s13.345 millones.

Así, el Central encadenó cuatro ruedas con presencia compradora, luego de haber interrumpido a fines de julio una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo positivo.