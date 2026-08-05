El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre, confirmó el Gobierno + Agregar ámbito en









Pablo Quirno confirmó que León XIV visitará el país del 8 al 11 de noviembre. Luego brindará una conferencia de prensa con más detalles.

El papa León XIV realizará el viaje pendiente de su antecesor Francisco. Vatican News

El Gobierno confirmó este miércoles la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. El sumo pontífice permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre, según anunció el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales. La llegada marcará la primera visita de un Papa al país en 39 años y será uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes del año.

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El canciller Pablo Quirno brindará este miércoles 5 de agosto, a las 9:00, una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada para ofrecer detalles sobre la visita oficial. La presentación se realizará luego de que el Vaticano confirmara el itinerario de la primera gira sudamericana de León XIV desde el inicio de su pontificado.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026 La oficialización del viaje llegó pocas horas después de que el Vaticano difundiera el itinerario de la primera gira sudamericana del Pontífice, que incluirá escalas en Uruguay, Argentina y Perú. El comunicado de la Santa Sede precisó: “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

Javier Milei celebró la confirmación de la visita Tras la oficialización del viaje, el presidente Javier Milei celebró la noticia a través de sus redes sociales y confirmó que el Gobierno ya había extendido una invitación formal al Pontífice a comienzos de año. El mandatario calificó la llegada de León XIV como "una visita histórica para todos los argentinos".

En su publicación, Milei escribió: "ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA . Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos." El mensaje fue difundido poco después de que el Vaticano confirmara el itinerario de la gira sudamericana del Pontífice, que también incluirá escalas en Uruguay y Perú.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026 La llegada del Pontífice pondrá fin a 39 años sin una visita papal al país. La última vez que un Papa pisó suelo argentino fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje. Desde entonces transcurrió el pontificado completo de Francisco, el primer Papa argentino, que nunca regresó a la Argentina durante su liderazgo de la Iglesia Católica. Durante su estadía en la Argentina, León XIV visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, en una agenda que combinará actividades pastorales, encuentros institucionales y celebraciones religiosas. Aunque el cronograma definitivo todavía no fue publicado, se prevén misas multitudinarias, entre ellas una en la Avenida 9 de Julio, otra frente a la Basílica de Luján y una tercera en la capital cordobesa. El Gobierno pondrá en marcha un operativo especial En este escenario, la Casa Rosada comenzará la etapa más intensa de la organización. El Ejecutivo conformará un comité interministerial que coordinará la logística, la seguridad, el protocolo, los traslados, la atención sanitaria y la organización de los actos públicos previstos para la visita. Del operativo participarán la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, además de equipos técnicos y de las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.