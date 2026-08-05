Las acciones argentinas intentan un rebote sin éxito mientras el riesgo país vuelve a subir + Agregar ámbito en









Se trata de otra jornada donde los activos argentinos van a contramano del buen clima en la plaza exterior.

Cómo operan las acciones y los bonos argentinos este 5 de agosto. Depositphotos

Los bonos en dólares operan en baja en Wall Street mientras que el riesgo país supera los 420 puntos, en tanto que las acciones intentan un rebote sin éxito. En otra jornada donde los activos argentinos se ponen a prueba porque no logran capturar el buen clima en la plaza exterior.

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En ese marco, el S&P Merval que arrancó al alza, cae 0,3% a 3.180.593,160 puntos básicos. Entre las acciones que más bajan se encuentra BBVA (-1%), Banco Macro (-0,9%), e YPF (-0,9%). Los ADRs operan mixtos con Transportadora de Gas del Sur que cae 1,7%, seguido por YPF que baja 1,5%.

Cabe resaltar que, a diferencia de los principales mercados del mundo, el índice Merval cayó el martes más de un 2% en dólares. "Esto muestra que, por el momento, el mercado argentino no saca provecho el buen clima internacional", explicó la economista Elena Alonso.

En lo que se refiere al mercado extranjero, los principales índices de Estados Unidos cotizaban al alza este miércoles, y marcan una nueva sesión positiva después del fuerte repunte que llevó recientemente al Dow Jones y al S&P 500 a nuevos máximos históricos.

El ánimo de los inversionistas sigue optimista por la caída en los precios del petróleo y del optimismo en torno a un posible acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz.

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