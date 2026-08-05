El Barcelona prepara un último intento para incorporar a Julián Álvarez

En medio de la disputa con el Atlético Madrid, el club catalán hará un nuevo intento económico para poder comprar al delantero argentino.

El FC Barcelona mantendrá una nueva reunión con directivos del Atlético de Madrid , con el objetivo de incorporar al delantero argentino Julián Álvarez , una de las principales novelas del mercado veraniego europeo.

Por parte del club catalán viajarán a Madrid su director deportivo y jefe de scouting, los portugueses Deco y João Amaral , con el objetivo de llegar a un acuerdo por el atacante.

El mismo sería el último intento por parte del Barcelona para hacerse con la ficha del jugador de 26 años , a 11 días del comienzo de la temporada 2026/27 de LaLiga, en la que el equipo “culé” buscará defender el bicampeonato.

La novela que involucra a Julián Álvarez , el Barcelona y el Atlético de Madrid continúa, con un nuevo intento por parte del club blaugrana de hacerse con la ficha del futbolista.

Acorde a lo trascendido, desde la institución catalana se acercarán a Madrid Deco y João Amaral, para tener reuniones con el mánager del futbolista, que ha expresado sus intenciones de realizar el traspaso, aunque el conjunto “colchonero” se oponga y quiera hacer respetar el contrato firmado.

Siendo un intento de incorporación que comenzó a finales de mayo de este año, las primeras ofertas del Barcelona alcanzaban los 100 millones de euros, aunque el Atlético se mantuvo firme en su postura: no aceptará ningún monto inferior a los 150 millones.

Además, desde la dirigencia del Atlético se utilizaron diversas estrategias, entre las que están hacer respetar el contrato firmado por el futbolista, que lo ata al equipo que dirige Diego “Cholo” Simeone hasta mediados de 2030, distintas burlas por redes sociales e incluso la amenaza de iniciar acciones legales, al considerar injusta la forma de acercarse a los medios del Barcelona.

Por el momento, el delantero que convirtió un gol ante Suiza en el Mundial 2026 continúa siendo jugador del Atlético de Madrid, club al que llegó en agosto de 2024 a cambio de 75 millones de euros, tras su paso por el Manchester City inglés, y en el que todavía no pudo levantar títulos.