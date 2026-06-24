El índice Dow Jones Industrial Average sumará a Alphabet, la empresa matriz de Google, como uno de sus 30 componentes a partir del 29 de junio, en reemplazo de Verizon Communications. La modificación fue anunciada por S&P Dow Jones Indices y refleja el creciente peso de las grandes compañías tecnológicas dentro de los principales indicadores bursátiles de EEUU.
Cambios en el Dow Jones: entra Alphabet y sale Verizon
La incorporación de la empresa matriz de Google permitirá ampliar la exposición del Dow a sectores considerados estratégicos para la economía estadounidense.
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Según el administrador del índice, la incorporación de Alphabet permitirá ampliar la exposición del Dow a sectores considerados estratégicos para la economía estadounidense, entre ellos la inteligencia artificial, la computación en la nube, la publicidad digital, el hardware, la movilidad autónoma, la tecnología aplicada a la salud y los medios de comunicación.
El Dow Jones se adapta a los nuevos tiempos con la inclusión de Alphabet
La decisión también responde a la metodología del Dow Jones, que pondera a sus integrantes según el precio de sus acciones y no por capitalización bursátil.
En ese contexto, Verizon tenía una influencia reducida dentro del índice debido a su menor cotización, mientras que Alphabet aporta una combinación de elevado valor de mercado, precio de la acción más alto y una presencia diversificada en múltiples segmentos tecnológicos.
Con esta incorporación, Alphabet se convertirá en la quinta integrante del grupo conocido como las "Siete Magníficas" que forma parte del Dow Jones, junto con Microsoft, Apple, Amazon y Nvidia. La medida refuerza la transformación gradual del índice, históricamente asociado a sectores industriales tradicionales, hacia una composición con mayor protagonismo de las empresas tecnológicas.
Cambio simbólico
Analistas del mercado consideran que el cambio tiene un fuerte componente simbólico, ya que evidencia cómo la economía digital y la inteligencia artificial continúan ganando espacio dentro de los referentes bursátiles más emblemáticos de Wall Street.
Si bien el impacto práctico sobre los fondos que siguen al Dow es limitado frente a índices más amplios como el S&P 500 o el Nasdaq 100, la inclusión representa un nuevo reconocimiento al liderazgo de Alphabet en la industria tecnológica.
La actualización también coincide con otros ajustes corporativos relevantes. Honeywell International permanecerá en el Dow tras la escisión de su negocio aeroespacial, mientras que la nueva compañía surgida de esa operación no formará parte del índice.