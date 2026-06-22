Las bolsas europeas y los índices de Wall Street operan sin una tendencia clara, mientras que los precios del petróleo bajaron el lunes después de que los negociadores iraníes dijeran que se habían logrado avances en las conversaciones de paz con EEUU, lo que ayudó a calmar los temores de que el frágil proceso para poner fin a la guerra con Irán estuviera fracasando.
El petróleo baja tras los avances en las negociaciones en Medio Oriente, pero Wall Street opera con volatilidad
A pesar de la baja en los precios del petróleo, las acciones de Wall Street muestran una leve tendencia a la baja en sus operaciones previas a la apertura.
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El anuncio de Teherán de que había vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz, había vuelto a generar incertidumbre entre los operadores. Sin embargo, funcionarios de Qatar y Pakistán emitieron un comunicado anunciando la conclusión de la primera sesión de conversaciones y el avance en la hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en 60 días.
Eso generó que los precios del petróleo retrocieran luego de las subas iniciales. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 3% hasta u$s77,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 2,6%, hasta los u$s73,8 el barril.
Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — muestran avances, con incrementos por encima del 1% en los tramos de entre 1 y 10 años.
Las claves de la jornada en los mercados
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York — el S&P 500 — sube 0,20%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,12%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones avanza 0,40%.
Los ojos de los inversores se mantienen sobre SpaceX que — luego de su racha alcista durante la primera semana tras su debut — empieza esta jornada con correcciones: retrocede más de 7%, pero aún se mantiene un 26% por encima de su cotización original.
En Europa, el Euro Stoxx sube 0,45%. A nivel local,el DAX alemán avanza 0,39% y el CAC francés baja 0,33%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,61%, en una jornada marcada por la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer.
En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,65%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,78%. Mientras, el Kospi surcoreano aumentó 0,69% y el Nikkei 225 japonés saltó 1,86%.
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