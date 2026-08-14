OpenAI alcanza ingresos anuales de u$s40.000 millones previo a su debut en la bolsa + Agregar ámbito en









Impulsada por la demanda corporativa, la herramienta de programación Codex y nuevos esquemas de monetización, la firma que lidera Sam Altman duplicó su ritmo de facturación respecto a fines de 2025. Los detalles, en la nota.

OpenAI: Supera los u$s40.000 millones en ingresos anualizados.

OpenAI se encamina hacia unos ingresos anualizados superiores a u$s40.000 millones, cifra que representaría aproximadamente el doble de la tasa de ejecución registrada a finales de 2025.

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La aceleración llega mientras la empresa se prepara para su debut en bolsa y compite con su rival Anthropic PBC. El cofundador y presidente de OpenAI, Greg Brockman, declaró en un comunicado interno el jueves que la tasa anual de ingresos de la compañía creció más del 20% mes a mes en julio. Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, había dicho anteriormente que la empresa cerró 2025 con más de u$s20.000 millones en ingresos anualizados.

El detalle Según Bloomberg, el aumento de ingresos se atribuye a varios factores, incluyendo la creciente demanda de los productos de codificación por IA de la compañía, el crecimiento de su base de suscriptores y el desarrollo temprano de una fuente de ingresos publicitarios.

Crecimiento acelerado: Aumento del 20% mensual en julio, impulsado por la demanda de IA y suscriptores. El interés del mercado también se ha disparado hacia las herramientas de OpenAI, como Codex, orientado a la escritura de código, y ChatGPT Work, diseñado para un abanico más extenso de tareas corporativas. En un escenario altamente competitivo donde figuran jugadores como Anthropic y diversas firmas chinas, la empresa optó por ajustar sus tarifas a la baja en modelos clave para disputar el segmento de clientes con presupuestos más acotados.

Anthropic comunicó en mayo que sus ingresos de rendimiento habían superado los u$s47.000 millones, aunque la agencia Bloomberg advirtió que ambas empresas podrían estar utilizando metodologías diferentes para calcular esa cifra.

En solo un mes, las ventas anualizadas recurrentes de OpenAI eclipsaron todo lo generado en el segundo trimestre. Bret Taylor y la dirección destacaron tres motores de este salto: GPT-5.6, ChatGPT Work y Codex, reconociendo además que la tecnológica trabaja a contrarreloj para ganar terreno frente a sus rivales en el nicho de la programación. Sam Altman, el cofundador y CEO de OpenAI, es la cara más visible de la empresa y una de las figuras más influyentes en el sector de la inteligencia artificial a nivel global. El contexto de OpenAI y los reordenamientos Las ganancias de ingresos de OpenAI se producen en un contexto de pérdidas significativas. La empresa registró una pérdida neta de u$s38.500 millones en 2025 con un total de u$s13.070 millones en ingresos, según documentos financieros auditados. En pleno reordenamiento de su cúpula y con la mira puesta en Wall Street, OpenAI designó a Dali Rajic (ex Wiz) como nuevo jefe de ingresos tras la salida de Denise Dresser. El movimiento estratégico se alinea con la meta de consolidar el negocio corporativo de la tecnológica, que en junio presentó los documentos confidenciales ante la SEC para salir a bolsa.