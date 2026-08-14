Crecen los juicios laborales y proyectan casi 138.000 nuevos este año

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo informó que en los primeros siete meses del año se acumularon 72.525 nuevas demandas en todo el país. La entidad advirtió que el ritmo de ingresos sigue en niveles elevados.

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, el ritmo de ingresos se mantiene por encima de las 11.000 demandas mensuales en el último año. Con esa dinámica, la proyección de aceleración para todo 2026 alcanza los 137.800 juicios.

La litigiosidad laboral vinculada al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) volvió a mostrar niveles elevados en la Argentina y, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), podría cerrar 2026 con casi 138.000 nuevas demandas . La cámara empresaria informó que entre enero y julio se acumularon 72.525 nuevos casos en todo el país, en un escenario que mantiene bajo presión al sistema y que consolida una tendencia de crecimiento frente a los niveles ya altos del año pasado.

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, el ritmo de ingresos se mantiene por encima de las 11.000 demandas mensuales en el último año . Con esa dinámica, la proyección de aceleración para todo 2026 alcanza los 137.800 juicios.

En julio ingresaron 7.814 nuevas demandas, una cifra menor a la registrada en junio por el efecto estacional de la feria judicial. Sin embargo, la baja mensual no modificó la tendencia de fondo: la judicialidad acumulada móvil de los últimos 12 meses ya suma cerca de 135.400 notificaciones.

UART advirtió que la litigiosidad laboral continúa por encima de los valores del año pasado y mantiene una brecha muy amplia frente a otros países. Según la entidad, la cantidad de juicios vinculados al sistema de riesgos del trabajo en la Argentina supera 23 veces los niveles de Chile y 16 veces los de España.

El dato refuerza la preocupación del sector asegurador, que viene reclamando medidas para reducir demandas consideradas injustificadas y mejorar la previsibilidad del sistema.

La cámara sostiene que el nivel actual de juicios resulta desproporcionado frente al funcionamiento del régimen de ART, que hoy cubre a más de 10 millones de trabajadores y 1 millón de empleadores en todo el país.

Santa Fe, el foco más conflictivo del mapa

Aunque el fenómeno es nacional, el informe marca una situación particularmente crítica en algunas jurisdicciones. En julio, Santa Fe registró 1.525 nuevas demandas, con una suba del 20,7% frente al mismo mes de 2025.

Con ese volumen mensual, la provincia superó a la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo 1.510 juicios, y quedó como la segunda jurisdicción con más demandas del país, detrás de la provincia de Buenos Aires, que registró 2.805 casos.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, Santa Fe sumó 12.150 juicios y mostró un incremento interanual del 18%, muy por encima del 2% registrado a nivel nacional. Además, la tasa de litigiosidad proyectada para 2026 llega a 349 juicios cada 10.000 trabajadores, más de 2,5 veces el promedio país, que se ubica en 138.

La UART señaló que este incremento se contrapone con la tendencia esperada tras la creación del Cuerpo de Peritos Oficiales en la provincia, una reforma orientada a reducir incentivos a demandas injustificadas y devolver previsibilidad al sistema.

Un fallo de la Corte favorable a las ART

El informe también destacó un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A. s/ recurso Ley 27.348”.

El 6 de agosto, el máximo tribunal revocó por unanimidad una sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había elevado el monto de la condena contra una ART, pese a que el trabajador no había apelado la decisión.

La Corte consideró que se había violado el principio de “reformatio in peius”, una garantía procesal que impide modificar una sentencia en perjuicio de quien apeló cuando la otra parte no cuestionó el fallo.

Para UART, el precedente constituye una señal favorable para limitar criterios judiciales que agravan la litigiosidad. La entidad también recordó que el artículo 89 de la Ley de Modernización Laboral exige a los jueces laborales alinear sus decisiones con la doctrina de la Corte, bajo pena de incurrir en mal desempeño.

Reclamo por respuestas concretas

La cámara empresaria sostuvo que la judicialidad sigue sin ceder y que la persistencia de este nivel de demandas exige respuestas de los actores judiciales laborales.

Según UART, fallos como el de la Corte Suprema van en la dirección correcta, pero no alcanzan por sí solos para revertir una dinámica que considera riesgosa para el sistema.

La entidad planteó que el régimen de ART cumple un rol central en la prevención de accidentes, la atención de trabajadores y la cobertura de empleadores. A 30 años de la puesta en marcha del sistema, señaló que se evitaron 5,1 millones de accidentes laborales y se salvaron más de 20.000 vidas gracias a las políticas de prevención.

En ese contexto, la proyección de casi 138.000 nuevas demandas para 2026 vuelve a poner a la litigiosidad laboral como uno de los principales puntos de tensión del sistema de riesgos del trabajo.