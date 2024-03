Cedears en marzo: qué oportunidades ven los expertos tras la fuerte caída de las últimas semanas

Mateo Reschini , Onshore Strategist de Inviu , en charla con este medio, dijo que más allá de las oscilaciones del dólar CCL, "no nos gusta ese enfoque de solo pensar a los Cedear meramente como un vehículo dolarizado" dijo y añadió: "Nos interesan más las particularidades propias de las de las empresas".

"Nosotros tenemos una cartera de Cedears en la cual mantenemos bastante parejito lo que son los papeles más value (empresas más conservadoras) y las growth , digamos, de crecimiento y algunas tecnológicas" expresó y completó: "Nos ha gustado un poco la puesta de Brasil con el EWX . Nos ha gustado apuestas en el sector tecnológico con Google y ahora también estamos un poco más defensivos ".

Y dentro del Portafolio Inversiones mayor potencial recomendaron incluir al ETF Empresas de pequeña capitalización el (IWM) ya que replica los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de baja capitalización de EE.UU, el ETF de S&P500 (SPY) y Amazon (AMZN), una de las empresas de mayor capitalización del mundo.

En cuanto a Invertir en Bolsa (IEB) la cartera incluye empresas como: Coca Cola, Google, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, el ETF EEM, Vista, Mercado Libre, el ETF SPY, Berkshire Hathaway, Disney, DIA, McDonald's y United Health.

Por su parte, desde PPI, para la cartera conservadora mantuvieron su posicionamiento 60% en renta fija y un 40% equity. "Para nuestra selección de acciones seguimos apostando a nuestra cartera high dividends", especificaron, algunas de las empresas que las incluyen son: ExxonMobil, Chevron, Barrick Gold, Bank of America, The Coca-Cola Company, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon Communications, JP Morgan & Chase y Dow Inc.

En cuanto a la cartera agresiva explicaron: "Con una economía norteamericana que se mantiene resiliente y en expansión, impulsada por el sector de servicios, nos mantenemos optimistas con nuestro posicionamiento en SPY y QQQ, cuyas ponderaciones en las Spectacular Six (TSLA no está teniendo un buen año) son elevadas".

Al mismo tiempo, sostuvieron la ponderación sobre EEM, tras la asamblea anual del Congreso Nacional del Pueblo en China, donde se propusieron metas económicas ambiciosas y se anunciaron medidas auspiciosas como levantar las restricciones a inversiones extranjeras. No obstante, decidieron rotar rotar del EWZ, al XLE y el IWM.

Respecto del primero, se debe a que "la OPEP+ decidió sostener sus recortes en producción para la primera mitad del año, podríamos ver un rebote en el precio del crudo. En cuanto al segundo, históricamente cuando el Russell mantuvo un rezago respecto del S&P500, el mismo recortó hasta acoplarse. Considerando la acción reciente de ambos índices, pareciera que el proceso comenzó en febrero".