Cedears: las acciones de Intel saltaron casi un 600% en menos de un año, ¿qué hay detrás?

Por la suba de acciones y Cedears, Intel ahora tiene una capitalización bursátil de u$s650.000 millones y está dentro de las 20 compañías más grandes del mundo.

Por la suba de acciones y Cedears, Intel ahora tiene una capitalización bursátil de u$s650.000 millones y está dentro de las 20 compañías más grandes del mundo.

Las acciones y Cedears de Intel Corporation no paran de crecer . En el último año, aplastó el rendimiento del S&P 500 y otros índices bursátiles y se consagró como una de las compañías que más subieron. ¿El motivo? La llegada del nuevo CEO y un cambio de estrategia está llevando a la corporación nuevamente al liderazgo de los chips.

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Desde el mínimo de finales de julio de 2025 hasta la actualidad, las acciones y Cedears de Intel subieron un 570% en dólares . Sólo en lo que va del año, el retorno ronda el 230%. Y en el último mes, la ganancia sobrepasa el 103%.

De esta manera, Intel ahora tiene una capitalización bursátil de u$s650.000 millones y está dentro de las 20 compañías más grandes del mundo. En comparación, a mediados del año pasado, el valor no superaba los u$s90.000 millones.

Detrás de ese salto aparecen varios factores: una recuperación operativa mejor de la esperada , el boom de la inteligencia artificial, acuerdos estratégicos con gigantes tecnológicos y un fuerte respaldo del gobierno de EEUU.

El principal catalizador reciente fue la noticia de un acuerdo preliminar entre Intel y Apple para fabricar chips diseñados por la empresa creadora del iPhone.

Según reportes publicados esta semana, el entendimiento permitiría a Apple diversificar proveedores y reducir su dependencia de TSMC, mientras Intel ganaría un cliente de enorme escala para su negocio de fundición de chips. Tras conocerse la noticia, las acciones de Intel llegaron a dispararse cerca de 15% en una sola jornada.

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El mercado también celebra el giro estratégico impulsado por el nuevo CEO, Lip-Bu Tan, quien asumió el liderazgo en 2025. Los inversores ven en Tan a un ejecutivo con experiencia en reestructuraciones exitosas dentro de la industria tecnológica y creen que puede devolverle competitividad a Intel frente a rivales como Nvidia y AMD.

Un negocio cada vez más sólido

A eso se suma una mejora concreta en los resultados financieros. En el primer trimestre de 2026, Intel sorprendió a Wall Street con ganancias y ventas superiores a las estimadas. El negocio de centros de datos creció 22% interanual gracias a la demanda de infraestructura vinculada a inteligencia artificial.

La compañía además comenzó a posicionarse nuevamente como un actor relevante en CPUs para aplicaciones de IA, un segmento que había perdido protagonismo frente a Nvidia.

Otro punto clave es el respaldo político e industrial de EEUU. Washington impulsó inversiones multimillonarias para fortalecer la fabricación local de semiconductores y transformó a Intel en una pieza central de esa estrategia.

El gobierno estadounidense incluso tomó una participación accionaria cercana al 10%, buscando revitalizar la producción doméstica de chips avanzados.

Además, Intel logró atraer nuevos clientes para su división de fundición, incluyendo acuerdos con compañías vinculadas a la nube, defensa e inteligencia artificial. El mercado interpreta que la empresa finalmente podría competir con TSMC en manufactura avanzada, algo que parecía improbable hace apenas dos años.

Por estas razones, la tendencia alcista de Intel podría continuar avanzando, llevando a la compañía a entrar al selecto grupo del billón de dólares.