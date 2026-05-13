Cedears: el gigante chino Alibaba saltó 8% en Wall Street por su negocio de IA + Agregar ámbito en









Alibaba Cloud, su división de nube e inteligencia artificial, tuvo ingresos que crecieron 38% frente al mismo período del año pasado.

Alibaba Cloud, su división de nube e inteligencia artificial, tuvo ingresos que crecieron 38% frente al mismo período del año pasado.

Las acciones y Cedears de Alibaba subieron cerca de 8% en dólares este miércoles tras la publicación de sus resultados trimestrales, pese a que la compañía reportó ingresos y ganancias por debajo de las expectativas del mercado.

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El repunte estuvo impulsado por el fuerte crecimiento de su negocio de inteligencia artificial y computación en la nube, además de un renovado optimismo sobre una posible distensión comercial entre EEUU y China.

La gigante tecnológica china informó ingresos trimestrales por 243.380 millones de yuanes (unos u$s35.800 millones), un avance interanual del 3%, aunque por debajo de las previsiones de los analistas. Sin embargo, el principal foco de atención estuvo en Alibaba Cloud, su división de nube e inteligencia artificial, cuyos ingresos crecieron 38% frente al mismo período del año pasado.

Alibaba gana por su negocio de inteligencia artificial Según la empresa, la demanda de productos vinculados a IA continúa acelerándose y ya representa cerca del 30% de los ingresos externos del negocio cloud. El CEO Eddie Wu aseguró que las inversiones tecnológicas “empiezan a dar resultados comerciales” y anticipó que la compañía incrementará aún más el gasto destinado a inteligencia artificial en los próximos años.

ALIBABA.JPG Alibaba Cloud, su división de nube e inteligencia artificial, tuvo ingresos que crecieron 38% frente al mismo período del año pasado.

Alibaba había anunciado previamente un plan de inversión de hasta 380.000 millones de yuanes en infraestructura de IA y centros de datos durante los próximos tres años, aunque ahora adelantó que incluso podría superar ese monto ante el crecimiento de la demanda. El entusiasmo de los inversores contrastó con la fuerte caída de la rentabilidad. Las ganancias ajustadas se desplomaron cerca de 95% interanual debido al aumento de las inversiones en inteligencia artificial y al agresivo contexto competitivo dentro del comercio electrónico y los servicios de delivery en China. La compañía incluso registró pérdidas operativas trimestrales por 848 millones de yuanes, frente a beneficios operativos de más de 28.000 millones un año atrás. Aun así, el mercado priorizó las perspectivas de crecimiento futuro. Analistas y operadores consideran que Alibaba se posiciona como uno de los principales jugadores chinos en la carrera global por la inteligencia artificial, especialmente luego del avance de modelos propios como Qwen y de nuevas herramientas de IA integradas en plataformas de e-commerce y servicios empresariales. Otro factor que ayudó al rally bursátil fue la expectativa de un acercamiento entre Washington y Beijing. Reportes sobre posibles reducciones de aranceles entre ambas potencias mejoraron el clima para las tecnológicas chinas que cotizan en Estados Unidos. En ese contexto, también subieron las acciones de firmas como JD.com y Baidu.