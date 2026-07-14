Cedears: Wall Street pone el ojo en una acción emblemática y prevé un salto del 40% en dólares + Agregar ámbito en









Wells Fargo detalló que un cambio de estrategia empresarial podría tener impacto en uno de los papeles favoritos de la city local.

Un banco de Wall Street realizó una proyección muy positiva para una acción muy operada como Cedear.

Un cambio radical en la estrategia de The Walt Disney Company podría generar un importante impulso para sus acciones y Cedears. Así lo sostiene un informe de Wells Fargo, que plantea que la compañía debería abandonar el negocio del streaming directo al consumidor (DTC) y concentrarse exclusivamente en la creación y licenciamiento de contenidos.

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El análisis parte de la premisa de que Disney obtendría un mayor retorno económico si dejara de competir con plataformas como Netflix y priorizara la distribución de su amplio catálogo mediante acuerdos de licencia con terceros.

Disney debería dejar de competir con Netflix Según la entidad financiera, la empresa podría generar más de u$s15.000 millones anuales en ingresos por licencias si estuviera "centrada únicamente en el contenido y no en la distribución".

Los analistas consideran que el mercado no está reflejando plenamente el valor de los activos intelectuales de Disney debido a las elevadas inversiones y los menores márgenes asociados al streaming. En este contexto, estiman que desprenderse de esa unidad de negocio permitiría mejorar significativamente la rentabilidad y simplificar la estructura de la compañía.

Wells Fargo detalló que las acciones y Cedears de Disney podrían crecer si la compañía deja de competir contra Netflix. Pexels De acuerdo con Wells Fargo, un escenario de este tipo podría traducirse en una revalorización cercana al 40% para las acciones y Cedears de Disney, impulsada por una mayor generación de caja y un modelo de negocios más enfocado en la explotación de franquicias de alto valor como Marvel, Star Wars, Pixar y Disney Animation.

En contra de la estrategia principal La propuesta contrasta con la estrategia que la empresa desarrolló durante los últimos años, en la que destinó miles de millones de dólares para fortalecer sus plataformas de streaming, principalmente Disney+, Hulu y ESPN+. Sin embargo, el informe sostiene que operar servicios de distribución directa implica elevados costos tecnológicos, de adquisición de clientes y de producción de contenidos originales, factores que continúan presionando los márgenes del negocio. En ese sentido, Wells Fargo argumenta que una compañía enfocada exclusivamente en producir y licenciar contenidos podría capturar un mayor valor de sus propiedades intelectuales sin asumir los costos asociados a mantener una plataforma global de streaming.

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