Cedears: Apple ya ganó u$s600.000 millones de valor de mercado en menos de tres semanas, ¿qué hay detrás?

Apple se benefició de un escenario en el que crecieron las dudas sobre las elevadas valuaciones de algunas empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

Apple se benefició de un escenario en el que crecieron las dudas sobre las elevadas valuaciones de algunas empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

Las acciones y Cedears de Apple protagonizaron una fuerte recuperación en las últimas semanas y sumaron cerca de u$s600.000 millones en valor de mercado desde los mínimos registrados el 25 de junio, impulsadas por un cambio en el humor de los inversores más que por novedades en sus negocios.

En ese período, las acciones y Cedears del fabricante del iPhone avanzaron alrededor de 15% , en un contexto en el que parte del mercado comenzó a reducir su exposición a las compañías más ligadas al boom de la inteligencia artificial y a buscar refugio en empresas con negocios más estables.

El movimiento representa una rotación significativa dentro del sector tecnológico. Mientras gigantes como Nvidia habían liderado las ganancias durante los últimos meses gracias al entusiasmo por la IA, muchos operadores optaron por tomar ganancias y redirigir parte de esos recursos hacia Apple , cuya valuación había quedado rezagada tras un desempeño relativamente débil en la primera mitad del año.

Según el estratega Michael O'Rourke , de JonesTrading, "Apple es un activo defensivo dentro del universo tecnológico", una característica que vuelve a ganar atractivo cuando los inversores buscan reducir riesgos sin abandonar completamente el sector.

La compañía también se benefició de un escenario en el que crecieron las dudas sobre las elevadas valuaciones de algunas empresas vinculadas a la inteligencia artificial .

Apple se benefició de un escenario en el que crecieron las dudas sobre las elevadas valuaciones de algunas empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Depositphotos

Si bien el potencial de crecimiento del negocio sigue siendo ampliamente reconocido, varios gestores comenzaron a considerar que parte del optimismo ya estaba reflejado en los precios de mercado, favoreciendo una rotación hacia compañías con ingresos más previsibles y balances sólidos.

En ese sentido, Thomas Martin, gestor de Globalt Investments, sostuvo que "Apple sigue siendo una empresa extraordinaria" y remarcó que la fortaleza de su ecosistema y la fidelidad de sus clientes continúan siendo ventajas competitivas difíciles de replicar.

Futuro optimista

Otro elemento que respaldó la recuperación fue la expectativa de que Apple logre mejorar gradualmente su estrategia de inteligencia artificial. Aunque la empresa quedó rezagada frente a otros gigantes tecnológicos en el lanzamiento de funciones basadas en IA generativa, el mercado mantiene la expectativa de que pueda capitalizar esa tendencia aprovechando su enorme base instalada de dispositivos y su ecosistema de servicios.

Para David Wagner, de Aptus Capital Advisors, "Apple no necesita ganar la carrera de la IA para seguir siendo una inversión atractiva", ya que cuenta con una posición financiera excepcional y una capacidad demostrada para monetizar su base de usuarios durante largos períodos.

Pese al fuerte rebote, algunos analistas consideran que el desempeño futuro dependerá de la capacidad de la empresa para volver a acelerar el crecimiento de sus ingresos y demostrar que puede incorporar la inteligencia artificial de manera rentable a sus productos y servicios.