Morgan Stanley estima que Meta podría destinar u$s250.000 millones a la infraestructura IA

Meta Platforms , el gigante tecnológico a cargo de Mark Zuckerberg, aceleró de forma significativa su estrategia de infraestructura para inteligencia artificial al ampliar el proyecto de su centro de datos Hyperion, ubicado en Richland Parish, Louisiana, y llevó la inversión total en esta área a u$s250.000 millones.

La compañía elevó la capacidad prevista de la instalación desde poco más de 2 gigavatios (GW) hasta 5 GW de potencia informática, una expansión que incrementó la inversión estimada a más de u$s50.000 millones , frente a los aproximadamente u$s27.000 millones proyectados inicialmente.

La ampliación convierte a Hyperion en uno de los mayores complejos de infraestructura para IA del mundo y refleja la creciente competencia entre las grandes tecnológicas por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

El enorme poder de cómputo permitirá entrenar modelos de lenguaje de última generación y soportar aplicaciones de IA a gran escala.

El proyecto también ilustra la escalada en el gasto de capital que atraviesa la industria. Analistas de Morgan Stanley estiman que Meta podría destinar cerca de u$s250.000 millones en inversiones de capital hacia 2028 , impulsada por la necesidad de ampliar su capacidad de procesamiento.

En conjunto, las grandes compañías tecnológicas continúan incrementando sus presupuestos para infraestructura de IA pese a las dudas de algunos inversores sobre el retorno de esas inversiones.

Analistas de Morgan Stanley estiman que Meta podría destinar cerca de u$s250.000 millones en inversiones de capital hacia 2028.

Además de ampliar el centro de datos, Meta financiará más de u$s1.000 millones en obras de infraestructura local, incluyendo mejoras en carreteras, redes de agua y otros servicios públicos. La empresa aseguró que también cubrirá los costos asociados al suministro energético necesario para operar la instalación, con el objetivo de evitar que esos gastos recaigan sobre los consumidores.

Las inversiones de Meta impactan en la economía

El impacto económico ya comenzó a sentirse en la región. Empresas de Louisiana recibieron contratos por más de u$s1.600 millones, mientras que el aumento de la recaudación fiscal permitió financiar importantes mejoras en el sistema educativo local.

Entre ellas se destacan bonos para docentes que en algunos casos superaron los u$s50.000, muy por encima de los incentivos otorgados el año anterior. Cuando el complejo entre plenamente en funcionamiento, también se espera la creación de más de 1.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, el crecimiento de estos megaproyectos también genera preocupación. La enorme demanda eléctrica de los centros de datos para IA obliga a realizar inversiones masivas en generación de energía y redes de distribución, al tiempo que surgen cuestionamientos por su consumo de electricidad y agua y por el impacto que podrían tener sobre las tarifas y el medio ambiente.

Por estos motivos, las acciones de Meta prácticamente no fluctuaron en Wall Street tras darse a conocer la noticia. Así, acumulan una caída del 8% en el último año y una baja del 0,7% desde comienzos de 2026.